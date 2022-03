A Ronchi dei Legionari settimana dedicata al dono del sangue

Prende il via oggi, a Ronchi dei Legionari, la settimana dedicata al dono del sangue, che precede il congresso della Fidas isontina in programma domenica 3 aprile. Oggi, alle 18, all'auditorium comunale, si parla delle fake news sul tema delle donazioni attraverso un incontro che è stato inserito anche nella piattaforma di aggiornamento professionale dei giornalisti.

L’incontro affronta queste tematiche, proponendo una rassegna delle fake news sulle donazioni registrate in questo periodo, nonché un approfondimento sull'organizzazione del sistema trasfusionale del Friuli Venezia Giulia e delle iniziative intraprese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica per garantire la sicurezza delle donazioni e delle trasfusioni. Ne parleranno Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue, Cristina Melli, direttore facente funzioni e coordinatore regionale del servizio trasfusionale di Palmanova, Massimo La Raja, direttore del dipartimento di medicina trasfusionale dell'Asugi e Cristiano Degano, giornalista e presidente dell'ordine regionale dei giornalisti.

Domani, dalle 8 alle 13, tornerà, in via Cau de Mezo, l'autoemoteca. Ci si può prenotare ai numeri telefonici 334 675 8458 (Renato) o 347 892 7298 (Enzo). A tutti i donatori, va detto, sarà offerta la colazione.

“Non posso che essere felice e soddisfatto per la scelta di Ronchi dei Legionari. La città – ha detto il sindaco Livio Vecchiet – ha una lunga tradizione alle spalle nel dono del sangue, non fosse altro perché la locale sezione è stata fondata nel 1971 e, da allora, di strada ne ha fatta fanta”.

Domenica 3 aprile, infine, il palasport Armando Filiput ospiterà il congresso vero e proprio, aperto dal presidente della Fidas isontina, Feliciano Medeot e da quello della sezione ronchese, Enzo Zuin. Il via alle 9 con il ritrovo dei donatori e delle delegazioni ospiti, alle 9.30 la celebrazione, da parte di don Ignazio Sudoso, di una messa ed alle 11 gli interventi. Nell'occasione saranno premiati i donatori che hanno raggiunto certi traguardi, da 8 donazioni per le donne e 10 per gli uomini, fino a 100 ed oltre. In particolare saranno premiati quelli da 35 donazioni per le donne, e 50 donazioni per gli uomini. Prevista anche l'inaugurazione del monumento in viale della Serenissima.