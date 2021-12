A Ronchi la panchina azzurra della Lilt

Una panchina azzurra della Lilt come elemento di sensibilizzazione nei confronti dei tumori maschili. E' quella che è stata inaugurata a Ronchi dei Legionari e che, per il momento, è stata posizionata in piazzetta Francesco Giuseppe.

La realizzazione è stata affidata a Fabio Campestrini che volontariamente si è prestato all'invito. L'inaugurazione è avvenuta a margine del convegno su “Prevenzione nelle malattie urologiche”, che, accanto ad Umberto Miniussi, ha visto la presenza dell'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli, del presidente della Lilt, Michele Luise e del direttore del reparto di urologia degli ospedali di Gorizia e Monfalcone, Fabio Vianello.

Grande artefice di questa iniziativa il consigliere comunale, Renato Chittaro. La panchina di Ronchi dei Legionari rientra nella campagna “Percorso azzurro” patrocinata dal ministero della Salute e promossa per il 23 marzo con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore maschile.