A Ronchi quasi 2.500 vaccinazioni in cinque giorni

Qualcosa come 2.454 dosi in cinque giorni. Il centro vaccinale di Ronchi dei Legionari è partito alla grande e ha confermato le attese della vigilia, ovvero quello di essere un maxi hub a servizio di tutta la cittadina, ma anche del territorio circostante e oltre.

Tanto che un grazie sentito è stato rivolto da un gruppo di insegnanti provenienti da Udine e che, al palasport Armando Filiput, si sono sottoposti al vaccino. I numeri “sfornati” in questi giorni sono il segnale eloquente anche dell'organizzazione che è stata messa in campo da amministrazione comunale, AsuGi, Regione, Protezione civile, Lilt e una ventina di cittadini che hanno risposto all'appello e hanno dato una mano perchè tutto filasse via liscio.

Si è partiti lunedì, con 446 dosi, mercoledì ne sono state somministrate 539, 536 giovedì, 540 venerdì e 393 nella giornata di ieri. L'attività del centro riprenderà domani ed esso sarà attivo sino a sabato, dalle 8 alle 15.

“Non può che essere un giusto orgoglio – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – specie per il fatto che le operazioni, dopo qualche problema avuto nella giornata iniziale, si sono svolte poi senza intoppi. Asugi e Regione hanno ben compreso l'importanza di questo centro e hanno detto sì a una proposta che avevo avanzato già nel mese di gennaio. Un plauso va fatto a tutti gli attori, tra i quali voglio sottolineare i volontari che hanno dimostrato un grande senso di comunità, una tradizione che a Ronchi dei Legionari ha sempre avuto nel suo Dna. Ronchi dei Legionari ed è giusto che sia così, sta dimostrando di fare bene le cose a vantaggio di tutti”.

Da domani anche la Croce rossa italiana darà il suo apporto. E che, da mercoledì a ieri, non ci siano state code e le attese siano state ridotte all'osso, lo si deve anche al fatto che l'organizzazione ha saputo adattarsi ad una modularità che ha impiegato il personale laddove serviva, dal distrigo delle pratiche necessarie, al triage clinico, sino al momento della vaccinazione vera e propria.

“Così come ho detto al momento dell'apertura – ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli, sempre presente alle operazioni – debbo dire grazie a molte persone che hanno lavorato per arrivare a questo risultato. Il direttore generale di Asugi, Poggiana, la dirigente delle professioni sanitarie, Spessot, la responsabile vaccinale Compassi e la referente del centro ronchese, Devetti che ha saputo dare risposte certe a tutte le necessità delle persone. Non di meno va segnalato tutto il personale ed i molti specializzandi delle varie discipline mediche che stanno prestando la loro opera. I tanti grazie ricevuti in queste ore, per la professionalità, la cortesia e la disponibilità di tutti, sono da sprone per il futuro”.

Il centro vaccinale funzionerà per tutto maggio. Gli orari di giugno saranno comunicati nelle prossime settimane, ma il palasport ronchese è stato concesso in uso ad AsuGi sino a tutto settembre. All'interno del palasport, inaugurato nel 1979, sono stati realizzati 6 box per l'inoculazione dei vaccini. Dopo la misurazione della febbre ed un primo controllo su prenotazioni e documenti necessari effettuato da volontari Lilt e Protezione civile, i pazienti vengono accolti nell'atrio del palasport da un'altra postazione dove si fissa l'appuntamento per la seconda dose e si procede ad un ulteriore controlli. Si passa poi al triage con un medico che verifica eventuali allergie, aspetti medici e indicazioni particolari e infine si passa al box vaccinazioni. L'uscita avviene dalla zona degli impianti di base, in modo da non creare alcun tipo di intralcio.