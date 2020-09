A Sacile attivata la Rsa Covid-19

"Abbiamo costruito, destinando la Rsa di Sacile a struttura per malati Covid a media intensità, un percorso capace di conciliare una scelta strategica di cura al Coronavirus con una domanda di prestazioni sanitarie che continuano a essere garantite", spiega in una nota l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

"L'abbiamo deciso sulla base di una relazione tecnica del Dipartimento di Prevenzione che, esaminando requisiti logistici e funzionali, tra le Rsa presenti sul territorio ha individuato quella di Sacile come la più idonea per ospitare persone positive al Coronavirus asintomatiche o che manifestano solo sintomi lievi. Quelle che non possono essere curate a domicilio o in altre strutture".

"Gli ultimi pazienti in Rsa sono stati dimessi o ricoverati secondo la riorganizzazione degli spazi stabilita dall’AsFO, nel reparto Sip o in altri poli riabilitativi. I servizi sanitari non vengono meno a Sacile". AsFo per questo puntualizza che "la riconversione della Rsa di Sacile non interferisce con la risposta al fabbisogno riabilitativo per i cittadini destinati alle cure intermedie in quanto, appunto, la presa in carico riabilitativa in questo livello di intensità, avverrà presso la stessa Sip di Sacile, assieme a tutte le altre risorse messe in campo dall’Azienda sanitaria".