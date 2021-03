A San Daniele, visite e controlli ginecologici gratuiti

In occasione della settimana dedicata alla salute della donna, dal 19 al 25 aprile, l'Ospedale di San Daniele organizza visite, controlli e counselling ginecologici gratuiti nella mattina di sabato 24 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



Per la prenotazione è necessario telefonare alla segreteria dell'ambulatorio ostetrico-ginecologico al numero 0432 949325, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12. Un appuntamento per sottolineare l'importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell'aderenza terapeutica e facilitare l'accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria. Il Presidio Ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo è stato premiato da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, con 2 bollini rosa per il biennio 2020-21 come riconoscimento per le strutture particolarmente attente alla salute femminile.



“Come ogni anno la nostra struttura desidera dare il suo contributo a questa iniziativa – afferma il Direttore della Struttura di Ostetricia-Ginecologia Vanin -. Puntare alla prevenzione in un periodo particolarmente difficile come questo credo sia doveroso. Da un anno la sanità ha dovuto concentrare molte energie sulla lotta contro il COVID-19. Lo abbiamo fatto anche noi, ma abbiamo sempre continuato a seguire le donne al di fuori di questo aspetto garantendo loro percorsi diagnostici e terapeutici precisi e rispettando i tempi. Mi auguro che questa giornata dimostri il nostro impegno e sia un aiuto importante per le donne che parteciperanno all’iniziativa”.