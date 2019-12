A San Vito festa per i 40 anni del consultorio

"Un esempio di lungimiranza, che a 40 anni dalla sua fondazione si dimostra estremamente attuale e in linea con quanto previsto dalla nuova legge di riforma della salute". Lo ha affermato oggi a San Vito al Tagliamento il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, partecipando alla cerimonia per la celebrazione dei 40 anni del primo consultorio familiare sorto in regione. Alla presenza del sindaco Antonio Dibisceglie, del presidente della III commissione consiliare, Ivo Moras, e di alcuni consiglieri regionali, l'esponente della Giunta Fedriga ha voluto evidenziare la lungimiranza di chi, nel 1979, dette origine a una struttura che ora è di centrale importanza nell'ambito dell'offerta di salute nel territorio regionale.

"Questa celebrazione - ha detto Riccardi - è frutto di una scelta coraggiosa e di lungo respiro compiuta per prima dall'allora Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento. A quarant'anni di distanza, abbiamo la riprova di quanto tale struttura sia di fondamentale importanza per la vita di una comunità e per il sistema della salute regionale. La norma di revisione, approvata qualche giorno fa in Consiglio, va proprio in questa direzione: dobbiamo infatti desanitarizzare la salute, perché la sanità è solo un anello di una catena più complessa, dove la risposta di salute passa anche attraverso i distretti".

In questo contesto, Riccardi ha inoltre ricordato l'importante ruolo svolto dai sindaci e dal Consiglio regionale che ha riconosciuto e confermato il valore del territorio. "Con l'appoggio dell'Aula - ha evidenziato il vicegovernatore - abbiamo voluto mantenere distinte le risorse a favore dei distretti senza mescolarli con quelli destinati alle aziende. Ciò è avvenuto perché vogliano dare centralità al territorio e ai servizi alla persona a carico dei Comuni, che rappresentano un tratto distintivo di ciò che il territorio riconosce alla propria comunità".