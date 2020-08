A San Vito, restyling per la farmacia comunale

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione e ampliamento della farmacia comunale di via Progresso che, una volta conclusi, daranno un aspetto più moderno all’edificio ma soprattutto più funzionale grazie all’ingresso principale che sarà ampliato. Stessa filosofia che lega i lavori di restyling che interesseranno l’interno: non solo arredi più moderni ma anche l’attivazione di un innovativo sistema di stoccaggio automatizzato dei medicinali che consentirà di migliorare il lavoro del personale dipendente.



L’intervento avviato a inizio settimana sta coinvolgendo in questa prima fase le parti all’esterno dell’edificio e pertanto continua ad essere erogata l’attività della farmacia rivolta alla clientela. Questo proseguirà ancora fino a metà settembre quando si renderà necessario abbassare le saracinesche dell’attività per consentire i lavori al suo interno. Uno stop necessario per effettuare opere che andranno a rispondere alle esigenze manifestate dalla stessa utenza oltre che dal personale impiegato, in particolare per migliorare il comfort dei locali e la facilità di accesso. La risposta dell’Amministrazione comunale è arrivata con il progetto di ampliamento e restyling in corso che dovrebbe durare fino a metà ottobre quando l’attività della farmacia comunale riprenderà con l’apertura al pubblico.



I costi dell’intervento sfiorano i 600 mila euro e sono finanziati dal Comune di San Vito al Tagliamento con un mutuo. Una volta esaurito il cantiere, sarà riconsegnata una farmacia con nuovi spazi e arredi completamente rinnovati. La stessa struttura avrà un volto più moderno sia all’esterno si all’interno. Il fiore all’occhiello del progetto sarà l’avvio di un nuovo sistema di immagazzinamento che semplificherà il lavoro del personale, formato dalla direttrice della farmacia e da tre farmaciste.Nel dettaglio, i lavori prevedono l’ampliamento della zona d’ingresso su via Progresso per creare una struttura a vetrata sfruttando l’attuale area del marciapiede che servirà per allungare la “vecchia” farmacia. E con l’occasione saranno eliminate le barriere architettoniche. Per quanto riguarda l’intervento all’interno, al piano terra, saranno ricavati spazi più ariosi e luminosi con l’installazione di scaffalature più funzionali, così da migliorare la disposizioni dei medicinali e ci saranno spazi più ampi per muoversi.Salendo al piano superiore, che è ad uso interno, sarà effettuato un importante restyling per ricavare maggiori spazi. Qui ci sarà la vera novità con l’installazione di un sistema automatizzato pneumatico di distribuzione interna dei medicinali. Significa che il personale digiterà il codice del bene richiesto e un sistema robotizzato preleverà dal magazzino interno posto al primo piano il prodotto e lo invierà alla postazione al piano terra attraverso un sistema pneumatico di distribuzione.“Obiettivo di questo intervento - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - è quello di fornire un servizio ulteriormente migliorato ai cittadini, garantendo loro, in totale comodità e sicurezza, spazi rinnovati e più funzionali. Un intervento atteso per la farmacia comunale di via Progresso, che è una delle più frequentate”.La chiusura della farmacia al pubblico è prevista dunque a metà settembre, e saranno utilizzate tutte le giornate di ferie che la farmacia ha disponibili per l’anno in corso, così da non determinare l’interruzione del servizio. Trenta giorni circa per preparare soprattutto l’area commerciale, che si conto dunque di riaprire per metà ottobre, mentre il resto e cioè il primo piano, sarà completato nelle settimane successive.