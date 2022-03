A Sappada un'ambulanza nelle ore notturne

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale comunica che, a partire dall'1 aprile, sarà attivata nelle ore notturne (20-8) un’ambulanza di soccorso avanzato nella sede di Sappada. "Questa attivazione - si legge nella nota - migliorerà in maniera importante l’assistenza sanitaria nel Sappadino".

"Il tutto è stato possibile con la rivisitazione della convenzione in essere e con l’inserimento di un infermiere nelle ore notturne", precisano da AsuFc. "Fondamentale è stata la collaborazione con il Servizio Volontario Emergenze Plodn, che ha dato anche disponibilità ad assicurare la copertura dell’ulteriore servizio notturno, che garantirà una sicurezza maggiore per i cittadini della zona, nonché degli stessi operatori del servizio. Infatti, l’equipaggio notturno sarà composto da personale volontario e dall’infermiere qualificato".

Il mezzo di soccorso avanzato sarà in grado di coprire non solo il territorio di Sappada, ma anche quello del Comune di Forni Avoltri. Inoltre, in caso di emergenze sarà un supporto per la rete del soccorso regionale.

"Il tutto è espressione di un importante impegno aziendale per dare massima risposta in salute nei difficili territori della montagna, anche in un periodo di ridotte risorse", conclude AsuFc.