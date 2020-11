A scuola, quando bisogna tenere la mascherina?

Sono tante le domande che i genitori si pongono quotidianamente nell'affrontare questo anno scolastico, segnato dal Covid. Tante le regole da seguire per gli alunni, dai più piccoli ai più grandi.

Il Ministero dell'istruzione ha realizzato una guida con le domande e le risposte di alcuni dei quesiti più diffusi.

A scuola con la mascherina? Anche se si è seduti al bando? Come funziona la Dad o meglio la Did?

A tutti i dubbi, la pagina dedicata del Ministero offre risposte esaustive che possono aiutare le famiglie, studenti e insegnanti a orientarsi.