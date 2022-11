A Tavagnacco convegno per il ventennale del 'Peperoncino Day'

Esattamente vent’anni fa (era l’autunno del 2002) la delegazione friulana dell'Accademia del Peperoncino istituiva (prima in Italia) il Peperoncino Day, per ricordare (in analogia con il Columbus Day, che si festeggia negli Usa il 12 ottobre) che il piccante frutto arrivò dalle Americhe con Cristoforo Colombo nel 1492.

L’iniziativa era – ed è – finalizzata a uno scopo solidale: raccogliere fondi da destinare alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Uno scopo riassunto nello slogan "Una lotta piccante contro i tumori".

Per celebrare il ventennale, Accademia e Lilt hanno organizzato per sabato 19 novembre alle 18.30, nella sala del Centro Civico di Tavagnacco, gentilmente concessa dall'Amministrazione Comunale, un incontro nel corso del quale sarà presentato il volume 'Vip, Very Important Peperoncino. Crea dipendenza che fa bene alla salute' pubblicato da Gangemi editore con il patrocinio dell'Accademia del Peperoncino - sede nazionale. Sarà presente uno degli autori, Francesco Maria Spanò, che dialogherà con i presidenti della Lilt Friulana, Giorgio Arpino, e dell’Accademia del Peperoncino, l’editore Giovanni Aviani Fulvio.

La partecipazione è libera, ma è consigliabile confermare la presenza al numero 0432-481802.