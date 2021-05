A Trieste avviato l'arruolamento per 'My Personal Breast Screening'

E’ iniziato il 3 maggio a Trieste, presso il centro screening nel parco di San Giovanni, l’arruolamento per MyPebs, lo studio europeo sullo screening mammografico personalizzato (My Personal Breast Screening), al quale, per ora, hanno aderito le prime nove donne.

Responsabile del progetto internazionale MyPebs per Trieste è Maura Tonutti, radiologa senologa della Radiologia diretta da Maria Assunta Cova, referente della Breast Unit di Asugi e componente del direttivo Lilt Trieste.

Lo studio è un trial multicentrico europeo che arruola le donne in fascia d’età 45-70 anni aderenti al programma di screening regionale; alle donne invitate dal programma regionale a fare la mammografia presso il centro screening di San Giovanni viene proposto di aderire al progetto MyPebs. Possono partecipare su richiesta anche le donne in questa fascia d’età, senza una mammografia nell’ultimo anno e non ancora invitate dal programma regionale, sottoscrivendo il consenso approvato dal Ceur (comitato etico regionale).



. Alcuni dei più autorevoli esperti di prevenzione del tumore della mammella si sono alleati per realizzarlo e si tratta diDa un lato lo, dall'altro una: storia medica personale e famigliare, densità mammaria e una serie di polimorfismi genetici determinati suIn base al calcolo del rischio le donne che aderiranno al progetto verranno arruolate nello studio e seguiranno un protocollo personalizzato che prevede controlli più ravvicinati e/o più intensi, con associata ecografia e/o risonanza magnetica.L'adesione di Trieste allo studio è stata fortemente sostenuta dalla Lilt Trieste e dal Presidente Nazionaleche prima del lockdown del 2020 ne aveva sottolineato l'importanza ai vertici istituzionali della Regione Fvg e alla direzione di Asugi, con positivo riscontro.