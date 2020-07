A Trieste e provincia torna Overnight

Prende il via a Trieste e provincia dal 10 luglio 2020 la quindicesima edizione di Overnight, progetto promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), in collaborazione con il Servizio 118, le cooperative sociali La Quercia Coop. Soc., DuemilaUno-Agenzia Sociale e l'Associazione di Volontariato ALT di Trieste, in sinergia con la Federazione Pubblici Esercenti FIPE e con la Questura di Trieste.

Tale progetto si rivolge ai cittadini under 25 per promuovere un divertimento sicuro, con azioni di ascolto, fornendo informazione e counselling sugli effetti a breve e lungo termine dell'uso di sostanze, sulle malattie sessualmente trasmissibili. Si eseguono anche etil-test, mettendo a disposizione materiali informativi, gadget e buoni taxi, in un gazebo allestito in centro città; vengono assicurati interventi sanitari in caso di bisogno, ma ci sarà anche un'indagine sui temi relativi alla pandemia da coronavirus, anche per sensibilizzare i ragazzi sull'utilizzo dei mezzi protezione.



L'edizione del 2020 tiene conto dell'relativi al divertimento notturno: sono diminuite le offerte di divertimento e culturali più strutturate (concerti, serate a tema, cineforum, discoteche), pertanto i giovani si incontrano per le strade, nei pressi di locali pubblici, affollando in maniera ancora più significativa rispetto agli altri anni le zone della movida.Overnight, com'è nella sua filosofia,nel rispetto di tutte le misure di prevenzione della diffusione del coronavirus., costituita da infermieri, educatori e giovani educatori alla pari (peer eucators) opportunamente formati,: gli operatori, riconoscibili da una maglietta con il logo “Overnight”, dalle 22:00 alle 2:00 circa saranno presenti con un, luogo di ritrovo privilegiato da giovani e giovanissimi. Inoltre, proprio per evitare assembramenti, l'equipe svolgerà alcune, con la collaborazione dei gestori dei locali.(sia Facebook che Instagram).Inoltre, qualora venissero offerte occasioni di divertimento notturno (apertura di discoteche, feste, concerti) nel territorio della provincia di Trieste, Overnight garantirà la consueta presenza durante gli eventi.Come sempre si lavorerà sulla, informazioni ad hoc e con la distribuzione di buoni taxi da 7 euro ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni.In linea con le misure di prevenzione della diffusione del corona virus e quindi per evitare assembramenti, i buoni dovranno essere prenotati precedentemente tramite una piattaforma online attraverso il sito internet: OVERNIGHT.B42.IT e dovranno poi essere ritirati presso il gazebo di Overnight. I minorenni potranno ritirarli con delega dei genitori.Anche quest'anno sarà attiva la collaborazione con la cooperativa Radiotaxi, che è sensibile ai temi relativi agli usi /abusi di alcol e sostanze da parte dei giovani.I ragazzi che ritirano i buoni taxi lasceranno un indirizzo mail; in tal modo l'équipe può tenere il rapporto costante con i giovani, sia per inviare informazioni utili alla promozione della salute sia per monitorare l'utilizzo dei buoni taxi.Overnight in questi anni ha valorizzato il ruolo ed il contributo dei; anche nel 2020 gli operatori saranno affiancati dai peer educators (educatori alla pari), ragazzi che hanno seguito un percorso strutturato di selezione e formazione che ha dato loro competenze per facilitare l’aggancio ed il contatto efficace con i destinatari del progetto.Nell'anno 2018/2019 in collaborazione con l'Università di Trieste è stata condotta una ricerca sulla valutazione dei servizi offerti alla popolazione giovanile da Overnight. Dalla valutazione dei dati emersi dai questionari, somministrati a 450 ragazzi, è emerso un forte apprezzamento del progetto, che viene ritenuto utile, soddisfacente e ben organizzato. I ragazzi hanno espresso l'intenzione di continuare ad utilizzare le proposte di Overnight, come la distribuzione dei buoni taxi, e di consigliarne l'utilizzo agli amici. Sono stati oltre 7000 i contatti con i ragazzi nelle serate del 2019.Proprio per non tradire la fiducia accordataci dai ragazzi, l'equipe ha deciso, nonostante le difficoltà create dalla diffusione del coronavirus, di esserci anche quest'anno.Per parlare della pandemia e per capire meglio che impatto essa abbia avuto sulle vite dei giovani, Overnight, con la collaborazione dell'Universita di Trieste, Dipartimento Scienze della Vita in particolare con la professoressa Lisa Di Blas, effettuerà un'indagine in presenza e online, attraverso interviste strutturate proposte ai giovani incontrati durante le serate.Overnight haE' possibile contattare lo staff di Overnight tramite la mail: progettovernight@gmail.com