A Trieste si studia il rapporto tra emorragie e Covid

Lo studio osservazionale “Valutazione dell’emostasi nei pazienti Covid- 19” ha come obiettivo principale quello di verificare qualitativamente e quantitativamente le alterazioni dell’emostasi (arresto, spontaneo o provocato, delle emorragie) nei pazienti ricoverati con Covid-19.

Lo studio sarà condotto da Stefano Di Bella della SC Malattie Infettive AsuGi che spiega: "L'infezione da SARS-CoV-2 ha messo in luce l'importanza dei meccanismi condivisi tra attivazione del sistema immunitario e sistema coagulativo. Il 30% dei pazienti affetti da COVID-19 sviluppa embolia polmonare nonostante sia in profilassi con eparina. Questo dato è indicativo del fatto che il meccanismo sottostante la formazione di trombi nei pazienti affetti da COVID-19 potrebbe essere differente da quello osservato in altre patologie infettive".

"A tal proposito lo studio HAEMOCOVID ha come obiettivo quello di determinare in maniera precisa il coinvolgimento di un ampio pannello di proteine implicate nei processi coagulativi sperando di poter ricavare informazioni sul processo etiopatogenetico alla base della formazione di trombi nell'infezione da SARS-CoV-2, aprendo quindi uno spiraglio a terapie mirate”.