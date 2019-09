A Udine è emorragia di donatori di sangue

Il Centro trasfusionale di Udine, cui affluisce il più alto numero di donatori, è in sofferenza. Sono stati persi un centinaio di volontari e registrate 400 donazioni in meno rispetto all’anno scorso. Secondo il presidente Afds Udine, Roberto Flora, “i motivi sono due: l’accoglienza riservata ai donatori non è sempre delle migliori. Chi dona si presenta volontariamente e senza ricompensa, al contrario di altri Paesi. Sarebbe bene che le persone fossero incoraggiate a tornare e non è sempre così purtroppo. Basterebbe più umanità”.



“Altro problema è la mancanza di flessibilità. Fino a maggio dello scorso anno si poteva andare a donare la domenica, la giornata più comoda per chi lavora, senza prenotazione. Adesso bisogna prenotare e il centro è in grado di accogliere solo una cinquantina di donatori nei festivi. Anche l’assessore alla Sanità, Riccardo Riccardi, ha sottolineato, durante l’assemblea provinciale dell’Associazione dello scorso giugno, che è la Sanità a dover andare incontro al donatore, non il contrario. Il problema, tra l’altro, non esiste da altre parti in regione. Quindi, bisogna trovare una soluzione, partendo da una programmazione seria, ma Insiel a tutt’oggi non è in grado di fornire i dati necessari per uno scambio di informazioni in tempo reale”.



L’Associazione, rispettando l’accordo con la Regione, ha già in pochi anni, migliorato la comunicazione con i suoi iscritti attraverso la chiamata diretta dei donatori non assidui, creato una App per Android e Apple per avere informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle poltrone di tutti i centri raccolta.



“Bisognerebbe chiedere – continua il presidente - a tutti i donatori di iscriversi all’Afds di Udine, in modo da poterli contattare immediatamente in caso di necessità”.



Flora punta, però, anche sulla necessità che i medici trasfusionisti e tutto il personale dei centri abbiano maggiore conoscenza del mondo del volontariato, di cui il Friuli è un fiore all’occhiello. “Oltre a essere un bravo medico sarebbe necessario che chi entra in contatto con i donatori – conclude il presidente - fosse un anche un bravo comunicatore, capace di venire incontro alle loro esigenze e incoraggiandoli a tornare”.