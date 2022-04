A Udine nasce uno sportello sociosanitario per migranti

Medici Senza Frontiere, in collaborazione con la Caritas, ha aperto a Udine un nuovo sportello di orientamento sociosanitario rivolto a migranti, rifugiati e richiedenti asilo che vivono o sono in transito in città, per facilitare e supportare il loro accesso ai servizi del Sistema Sanitario.

Il nuovo sportello, che MSF ha chiamato Hope - Health, Orientation, Promotion, Education, va a rafforzare i servizi già offerti dalla Caritas e dalle altre realtà territoriali, è completamente gratuito ed è gestito dal gruppo di volontari di MSF della città, tra cui un nuovo gruppo di giovani studenti.

“Udine è una delle mete della rotta balcanica e spesso, dopo aver compiuto viaggi lunghi e pericolosi, le persone in arrivo hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari pubblici a causa di barriere amministrative o linguistiche. Lo sportello Hope vuole essere uno strumento per supportarli, per esempio nell’ottenere la tessera sanitaria o a usufruire di visite mediche se ne hanno bisogno” dichiara Yannick Julliot, responsabile dei progetti di MSF a Torino, Udine e Trieste.

Tra i servizi offerti dallo sportello ci sono attività di promozione alla salute, orientamento e supporto per migliorare l’accesso ai servizi sanitari pubblici, nonché un servizio di accompagnamento per le persone particolarmente vulnerabili presso le strutture sanitarie più idonee. Il progetto di MSF, già attivo anche a Torino e Palermo, si pone come obiettivo anche quello di documentare le possibili barriere d’accesso alle cure per i migranti, richiedenti asilo e rifugiati che vivono o sono in transito nella città di Udine e di contribuire a creare una rete di collaborazioni e partenariati con associazioni e realtà già attive sul territorio per garantire un migliore accesso alle cure alla popolazione di riferimento.

Lo sportello di MSF è gestito dal gruppo di volontari di MSF di Udine. Giovani studenti, lavoratori e pensionati che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo, energie e conoscenze per contribuire a questo progetto. Tutti i volontari hanno seguito una formazione ad-hoc per poter prestare assistenza alle persone che si recheranno allo sportello.

“Aiutare le persone che vivono o che sono in transito nella nostra città ad accedere alle cure è molto importante. In questi ultimi anni la città di Udine ha visto un aumento delle persone in arrivo e non sempre è facile per loro accedere ai servizi di cui hanno bisogno” dichiara Chiara Pravisani, operatrice umanitaria e referente del gruppo di Udine per lo sportello di MSF. “È bello poter dare anche un piccolo contributo sul territorio. Il nostro gruppo di volontari è unito e variegato. Ognuno di noi ha esperienze ed età diverse, le mettiamo in comune per offrire assistenza nella nostra città”.

L’accesso è completamente gratuito e non è richiesto alcun tipo di documento. È possibile accedere allo sportello di MSF senza prenotazione.

DOVE E QUANDO: Centro di Ascolto Diocesano “Servizio Emergenze Caritas” - Via Treppo 3; Orari: il lunedì dalle 11 alle 14 e il giovedì dalle 14 alle 17. Contatti sportello MSF: orientamento.udine@rome.msf.org; Tel. 3387313024

Il Gruppo MSF di Udine è nato nel 2016 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo. Per maggiori informazioni