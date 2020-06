A Udine riapre la piscina del Palamostre

Lunedì 15 giugno riapre la piscina esterna del Palamostre, a Udine. A causa dell'emergenza sanitaria Covid sono state introdotte nuove regole per l'accesso all'impianto natatorio esterno di via Ampezzo.



L'impianto natatorio sarà accessibile in modo contingentato, con una capienza massima consentita di 200 persone, e per questo motivo è stato predisposto per il pubblico individuale un sistema di prenotazione online.



Una prenotazione per ogni singola persona indicando i propri dati e un recapito telefonico, informazioni che verranno conservate per 14 giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

La prenotazione sarà articolata in modo da regolare l'accesso per fasce orarie di 10 minuti per 20 persone.



E' possibile effettuare la prenotazione per il giorno stesso o per il giorno successivo. La prenotazione potrà essere effettuata tramite telefono (0432 26967) e in via del tutto eccezionale direttamente presso l'impianto natatorio solamente nel caso di posti ancora disponibili.