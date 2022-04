A Udine si celebra la Giornata sull'autismo

Domani, sabato 2 aprile, dalle 9 alle 11 presso il Salone del Popolo del Palazzo Comunale di Udine si terrà la presentazione del libro “Cosmonauti”, racconto basato sull’esperienza di due mamme, Rosanna Pravisano e Renata Di Bella, e dei loro figli, Martina e Nicolò, protagonisti del libro. Nell’occasione sarà dibattuto il tema dell’autismo e saranno approfonditi gli aspetti legati all’identificazione del fenomeno e alla gestione delle difficoltà ad esso connesse. La Loggia del Lionello sarà simbolicamente illuminata di blu.

Sarà presente Lorenza Ioan, consigliere con delega al superamento delle disabilità, che dichiara: “È questa un’occasione per parlare di un tema sempre più attuale e che coinvolge sempre più famiglie ( in FVG i casi di autismo sono 1 su 77). Il lavoro delle famiglie e delle associazioni è colonna portante in questo ambito. Come istituzioni dobbiamo affiancare le famiglie, sensibilizzare l’opinione pubblica e cercare di superare assieme, concretamente, le criticità esistenti. L’autismo è vissuto 365 giorni l’anno, non solo il 2 aprile".

Così Mauro Bordin, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, che rappresenterà la Regione: “È fondamentale la vicinanza alle famiglie che devono essere accompagnate dalle istituzioni in un percorso impegnativo che richiede un impegno condiviso. Nel sociale sono fondamentali l'alleanza tra istituzioni e realtà associative e quindi una forte collaborazione tra pubblico e privato nell’ottica di superare le criticità e la sperequazione tra domanda di accesso ai servizi,in aumento esponenziale, e la possibilità reale di fruirne. L’obiettivo è attuare la massima inclusione possibile".

Saranno altresi portate altre testimonianze di vita quotidiana legate all'autismo. Tra le altre, interverrà Marcella Bancheri, molto attiva nel sociale.