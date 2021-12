A Udine si studia la nutrizione nelle malattie neurologiche

Sono a dir poco promettenti i primi risultati che la Clinica Neurologica del Dipartimento di Area Medica DAME -UniUD sta per mettere nero su bianco e che si prepara ad illustrare nel dettaglio sabato 11 dicembre dalle 9 a Bibione presso il Savoy Beach Hotel & Thermal SPA.

Il Convegno Nutrizione, neuro-infiammazione e neuro-degenerazione, organizzato dalla Clinica con il supporto di Metagenics Academy, si configura infatti quale importante occasione per proporre, tra gli altri, i primi risultati ottenuti dai 35 pazienti con emicrania trattati anche con terapia chetogenica, a tre mesi dall’inizio del percorso, e seguiti presso l’ambulatorio nutrizionale che la Clinica, prima in Regione, ha avviato nel mese di gennaio.

"Il regime chetogenico, che si pone oggi tra le più efficaci terapie di profilassi per l’emicrania, sta dando ottimi risultati anche nei pazienti con Sclerosi Multipla. Ne stiamo seguendo attualmente 15 ed anche in questo caso i primi feedback, che illustreremo sabato in via preliminare, sono davvero incoraggianti", sottolinea la responsabile scientifica dell’evento, Mariarosaria Valente, della Clinica Neurologica dell’ASUFC e docente di Neurologia presso il DAME UniUD, mentre ricorda che il successo di particolari approcci dietetici è dovuto proprio alla loro capacità di intervenire in maniera mirata ed efficace sul controllo dell’infiammazione che è effettivamente alla base di patologie quali emicrania e sclerosi multipla ma anche di alcune degenerative.

"Contiamo quindi di potenziare il reclutamento dei pazienti grazie ai fondi derivanti dal premio Roche vinto quest'anno dalla Clinica con un progetto basato sull'utilizzo della dieta chetogenica per il trattamento della fatica nella Sclerosi Multipla".

Normo-proteica, a bassissimo contenuto di carboidrati, iperlipidica e da costruire sartorialmente, sulle caratteristiche del paziente, sotto stretto controllo medico, la dieta chetogenica ha restituito risultati incoraggianti anche nel trattamento di alcune malattie rare gestite dall’équipe della Clinica, come emergerà dal Convegno, a dimostrazione del fatto che "la terapia farmacologica – continua la Prof.ssa Valente anticipando che buona parte della sessione pomeridiana dei lavori sarà proprio dedicata alle specificità del protocollo e alle sue applicazioni pratiche - deve necessariamente integrarsi con un intervento incisivo e personalizzato sullo stile di vita del paziente a partire da ciò che mangia".

Fondamentale ed emergente, in questo senso, il ruolo di un intestino eubiotico e dunque sano nel controllo degli stati infiammatori; tema di sempre maggiore interesse e che proprio sabato verrà affrontato dagli esperti.

E tra gli ulteriori territori di frontiera esplorati nel corso della giornata, la dieta mima-digiuno, il ruolo chiave delle proresolvine (sostanze contenute negli acidi grassi omega-3) nella risoluzione dell’infiammazione e il processo di alcalinizzazione quale promettente strada per il riequilibrio e per la liberazione del potenziale energetico dell’organismo.

"Il Convegno sarà dunque l’occasione per fare chiarezza anche su questo tema, di crescente interesse – anticipa la Prof.ssa Valente, ricordando come molte malattie derivino effettivamente da uno stato di infiammazione cronica legata proprio alla presenza di acidità tissutale e quindi all’alterazione del PH - Sarà pertanto interessante poter fare chiarezza su fondamenta e benefici".

A conclusione della giornata, la presentazione del volume Mangia e stai meglio, consigli nutrizionali per le persone con Sclerosi Multipla, dedicato non soltanto a chi è costretto a convivere con una malattia neurologica cronica ma anche a quanti mirano a conseguire un rinnovato benessere ponendo maggiore attenzione alla propria alimentazione ed al proprio stile di vita.