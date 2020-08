A Verzegnis attesa per il nuovo medico di base

Il dottor Antonino Pontelli, uno dei due medici di base operativi a Verzegnis, ha lasciato l’incarico per pensionamento e al suo posto è già subentrato il dottor Paolo Bruno, assegnatario della sostituzione per un breve periodo. A partire dall’8 agosto, infatti, sarà presente in ambulatorio il dottor Marco Driutti: si tratta di un incarico temporaneo in attesa del nuovo titolare. Il Comune di Verzegnis informa che nessun cittadino sarà chiamato a operare scelte per il passaggio al nuovo medico sostituto che verrà assegnato d’ufficio dall’Azienda sanitaria.

Oltre a Verzegnis, dove esercita anche il dottor Livio Bonutti, il dottor Pontelli seguiva - come unico medico di base - la comunità di Cavazzo Carnico.