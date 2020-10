Abio e Latterie Friulane in campo per i bambini

Sostenere il territorio, favorire il completamento del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, aiutare i bambini superare l’impatto del ricovero attraverso il sorriso. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa solidale sviluppata da Latterie Friulane, in collaborazione con Abio Udine, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, per contribuire in un periodo storico così difficile a non lasciare sole le famiglie e sensibilizzare sull’importanza di un ambiente ospedaliero adatto ai più piccoli.

“Consapevoli della grande rilevanza che il nostro marchio ha per il territorio, abbiamo voluto fare qualcosa di concreto in risposta ai bisogni di salute dei bambini della comunità in cui operiamo" afferma Giuliano Gherri, direttore marketing Parmalat. "Con questa iniziativa vogliamo accelerare l’allestimento del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico perché crediamo che garantire un decorso il più sereno possibile sia il primo modo per aiutare i più piccoli a superare il trauma del ricovero e dell’ospedalizzazione”.

Per raccogliere fondi utili a favorire l’acquisto di arredi idonei ai bambini ricoverati, Latterie Friulane, con il lancio del nuovo prodotto, dà un chiaro messaggio: “Doniamo un sorriso”. Il prodotto protagonista di questa iniziativa è il Latte Più Giorni, nelle versioni Pastorizzato Intero e Parzialmente Scremato in formato da 1L in cartone Elopak.

L’iniziativa, parte oggi e permette ai consumatori, per tutto il 2021, di contribuire ad alimentare questa campagna solidale con l’acquisto dei due prodotti Latterie Friulane attraverso i quali regalare un sorriso. Si favorirà infatti il completamento del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine.

L’iniziativa vuole evidenziare la gratitudine di Parmalat verso un territorio nel quale Latterie Friulane è presente dal 1933 portando sulle tavole delle famiglie friulane alimenti sani e di qualità come latte fresco, yogurt e ricotta fresca in cestello. La filiera 100% friulana permette il controllo dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla mungitura alla vendita. Il latte arriva ogni giorno sugli scaffali grazie alla mungitura di circa 6.000 mucche selezionate in oltre 100 allevamenti, attraverso un processo che rispetta i più alti standard di controllo e di lavorazione per garantire la qualità del prodotto finale.

Partner di Parmalat e Latterie Friulane in questa iniziativa solidale è Abio, da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori durante il periodo di degenza dei piccoli malati, presente in tutta Italia con 5.000 volontari in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 66 Associazioni.

“Una prerogativa della nostra Associazione è che le risorse che ci vengono concesse, grazie alla generosità dei contributi spontanei, vengono utilizzate totalmente in loco, acquisendo materiali e strumenti, nonché formando costantemente i nostri volontari", afferma Luisella Catenazzi, Presidente Abio Udine. "Questa iniziativa, che evidenzia i tratti locali di Abio Udine e Latterie Friulane, ci permette di realizzare progetti qualitativi sensibilizzando il territorio, arrivando all'essenza delle famiglie, dentro alle loro case, nel momento intimo della condivisione dei pasti”.