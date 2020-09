Abolito il superticket, come chiedere i rimborsi

AsuGi ricorda che, a partire dall'1 settembre, è stata abolita la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per assistiti non esentati, meglio conosciuta come superticket. Pertanto tutte le prestazioni erogate da martedì 1 settembre, a prescindere dalla data di prescrizione dell’impegnativa, non saranno più soggette alla quota aggiuntiva.

Per ottenere il rimborso delle spese eventualmente già sostenute, l’utenza potrà rivolgersi agli sportelli Cup ospedale di Cattinara e Maggiore per l'area Giuliana, e Cup ospedale di Gorizia e Monfalcone per l'area Isontina, portando con sé la ricevuta del pagamento effettuato e l’impegnativa.

Per le impegnative “a cicli” che hanno parte delle prestazioni erogate prima dell'1 settembre, sarà applicata la quota extra, mentre per le prestazioni erogate a partire da tale data, non sarà applicata alcuna quota.