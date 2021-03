Accordo Regione-Iga sul sequenziamento dei genomi

La Regione Friuli Venezia Giulia, insieme alle sue aziende sanitarie, stipulerà un Accordo di collaborazione con l'Istituto di genomica applicata per il sequenziamento e l'analisi bio-informatica dei genomi di Sars-Cov2.



Come ha spiegato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che ha proposto la collaborazione, "si tratta di un'opportunità che va assolutamente colta per innalzare le conoscenze scientifiche sull'epidemia, opportunità che avrà ricadute a beneficio della nostra comunità regionale".



L'Istituto di genomica applicata (Iga) è un'associazione con personalità giuridica riconosciuta che ha per scopo esclusivo lo svolgimento e la promozione della ricerca scientifica nel campo della genomica e delle sue applicazioni e possiede un laboratorio di sequenziamento e ri-sequenziamento altamente specializzato che utilizza la tecnologia Illumina. L'Iga svolge parte delle sue attività di ricerca genomica nell'ambito delle attività della Piattaforma tecnologica di Genomica ed Epigenomica realizzata attraverso l'integrazione e la messa a sistema delle risorse umane e strumentali dell'Istituto e di Area Science Park regolate da un accordo di collaborazione esistente fra le stesse.



"L'expertise di Iga - ha concluso Riccardi - ci assicurerà preziose informazioni sulle caratteristiche genetiche della popolazione virale presente in Friuli Venezia Giulia, permettendoci di raffinare le misure di contrasto alla pandemia".