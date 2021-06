Accordo tra Asugi e l’Associazione Scout San Giorgio di Trieste

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Associazione Scout San Giorgio - APS (ASSG) per lo svolgimento di attività di volontariato nell’ambito del piano vaccinale.

L’ASSG è un'associazione scout laica che ha come fine l’educazione dei giovani e svolge un servizio in forma del tutto volontaria, attenta e partecipe alle dinamiche della città di Trieste al fine di un maggior “benessere” sociale per tutti.



Nello specifico della collaborazione con ASUGI, i volontari Scout presteranno il loro servizio a Trieste presso le sedi vaccinali della Centrale Idrodinamica e del Molo IV, a supporto e integrazione dell’attività del personale di ASUGI e offriranno la loro assistenza per la compilazione del modello di consenso e della scheda anamnestica.