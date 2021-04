Accordo tra Asugi e Terme Romane di Monfalcone

È stato approvato l’accordo tra L’azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina con la società “Terme del Friuli Venezia Giulia SRL” per l’erogazione di prestazioni termali per gli anni 2021 e 2022.

Le prestazioni di balneoterapia e terapie inalatorie, inalazioni, nebulizzazioni, aerosol e humages verranno eseguite presso lo stabilimento termale “Terme Romane” di Monfalcone, via Timavo n74/M.