Addio alla treccia per una buona causa

Uno degli effetti collaterali più devastanti della chemioterapia è, senza dubbio, la perdita dei capelli. Per gli ammalati abituati a vedere il proprio viso incorniciato da una chioma più o meno voluminosa si tratta di uno shock psicologico molto forte. Ecco allora che spesso, soprattutto le donne, ricorrono a turbanti, bandane o parrucche per ritrovare una parte di quella sicurezza di sé che l’alopecia rischia di cancellare.

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, merita di essere segnalata un’iniziativa che riguarda proprio i capelli. Si tratta di “Diamoci un taglio”, campagna di raccolta capelli per la donazione di parrucche per pazienti oncologici organizzata dall’associazione di volontariato RagionevolMente e Lilt sezione di Trento in collaborazione con Winner’s - Capelli Vincenti.



COME FUNZIONA

Ogni 800 grammi di capelli donati da persone comuni che tagliano la propria chioma, Winner’s - capelli vincenti di Verona donerà una parrucca a RagionevolMente che con la collaborazione di Lilt, che provvederà poi a metterla a disposizione dei pazienti oncologici interessati, che potranno scegliere se avere una parrucca in capelli naturali oppure sintetica, il taglio e colore che preferiscono.

“I capelli raccolti - spiega Flavia Snidero, che a Udine gestisce un salone in cui è possibile donare i capelli - vengono utilizzati per rammendi e riparazioni, non per la fabbricazione di parrucche ex novo. Donare è molto semplice: basta recarsi in un salone che aderisce all’iniziativa, che penserà al taglio e alla spedizione dei capelli a RagionevolMente, consegnando poi il certificato di donazione. In base al volume di capelli raccolti, poi, una parrucca verrà donata a un paziente. In cambio di 1.500 grammi di capelli il malato avrà una parrucca in capelli naturali, in cambio di 800 grammi, sintetica”.



Istruzioni per poter donare la chioma

I capelli devono essere puliti.

Dopo aver lavato e asciugato i capelli fare una treccia della lunghezza che si vuole tagliare, fermandola con un elastico sia all’inizio che alla fine. È possibile suddividere i capelli anche in più trecce.

La lunghezza minima dei capelli deve essere di 20 centimetri (ci si riferisce ai capelli prima di essere raccolti in treccia, questa può risultare leggermente più corta).

I capelli possono essere tinti o permanentati, con colpi di sole, hennè, l’importante è che non siano stati decolorati e che non siano molto rovinati. Si accettano anche capelli grigi.

Procedere al taglio: con le forbici tagliate la parte superiore all’elastico che ferma la coda

Imbustare la treccia con cura. È importante che la treccia sia perfettamente asciutta prima di imbustarla.

La treccia può essere quindi inviata a: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Trento Onlus Corso 3 Novembre 134, 38122 Trento Si può inserire all’interno della busta anche il proprio nome e/o un indirizzo e-mail o un numero di telefono al quale si vuole essere contattati.