Afds in assemblea per il rinnovo delle cariche e rilanciare il dono

Sabato 3 luglio alle 14,30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine oltre quattrocento rappresentanti delle sezioni che compongono l'Associazione Friulana Donatori di Sangue si ritroveranno per un importante appuntamento: il rinnovo cariche provinciali ed un rilancio organizzativo della donazione e delle attività associative dopo la pandemia.



Ai lavori porteranno il loro saluto l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi,il dott. Giovanni Barillari,nella duplice veste di Assessore comunale e di responsabile del Dipartimento trasfusionale dell'ASUFC, il Presidente nazionale della FIDAS Giovanni Musso presente con il segretario organizzativo Pierfrancesco Cogliandro.



All'inizio della seduta porterà il suo saluto il nuovo responsabile del CURPE di Palmanova dott. Lanti e verranno premiati i donatori che hanno raggiunto un numero di donazioni ben superiore ai cento.



La Assemblea verrà presieduta da Giorgio Pozzecco,che dopo quasi quarantanni lascia il Consiglio Direttivo provinciale e che presenterà in apertura una relazione sui personaggi che hanno caratterizzato ed animato l'AFDS nelle ultime stagioni.



Come da prassi il Presidente uscente Roberto Flora presenterà la sua relazione morale, cui seguiranno le approvazioni del bilanci consuntivo, preventivo e sociale.I partecipanti all'Assemblea saranno chiamati a scegliere la prossima sede congressuale fra quattro proposte :Pozzuolo del Friuli, Conca Tolmezzina, Fiumicello, Gemona del Friuli. Sarà,come da tradizione una bella contesa sulla base di interventi delle sezioni interessate e di filmati .Al termine ci saranno le votazioni per eleggere a scrutinio segreto il Presidente,l'Organo di controllo e di revisione dei conti,il collegio dei Probiviri per un mandato che arriverà al 2025.Nel frattempo le 17 zone hanno espresso il loro consigliere che andrà a comporre il nuovo Consiglio direttivo provinciale con un rinnovamento di circa un terzo dell'organismo e con una sensibile crescita dell'apporto femminile .Sono nuovi infatti i rappresentanti della Val Canale – Canal del Ferro (Bruno Roberto), della Carnia Val Degano/Sappada (Luigina Agostinis), della Carnia Val Tagliamento (Simone Mazzoccoli), di Udine est (Stefania Tusini), di Udine ovest (Manuela Nardon) e delle Valli del Natisone.(da eleggere).