Agende ancora aperte per le vaccinazioni a Tarvisio e Tolmezzo

Per favorire la popolazione residente nelle aree montane e dare, quindi, risposta ai territori più distanti dagli attuali hub vaccinali (Udine, Gemona e Palmanova), l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ricorda che saranno aperte due sedute speciali a Tolmezzo e a Tarvisio il 18 e 19 dicembre.

Nello specifico, sabato 18 le vaccinazioni sono programmate a Tolmezzo al PalaTennis e judo di via Marchi e domenica 19 a Tarvisio al Palazzetto dello Sport di via degli Atleti Azzurri. Le sessioni vaccinali saranno organizzate con orario continuato dalle 9 alle 19 e sono previste 1.400 somministrazioni di sole terze dosi per ogni giornata.

La vaccinazione per queste sedute addizionali è prenotabile solo dalle farmacie del territorio di afferenza e dal Cup dell’Ospedale di Tolmezzo. Gli hub vedranno replicarsi i modelli organizzativi già utilizzati nelle precedenti sessioni con ben otto linee attive per garantire percorsi snelli ed efficaci all’utenza.

Al fine di agevolare le procedure vaccinali si richiede all’utenza di presentarsi con il modello di consenso compilato (scaricabile dal sito AsuFc a questo link) assieme alla tessera sanitaria.

AsuFc ringrazia le Amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le strutture e tutti i volontari che supporteranno l’attività dei sanitari.