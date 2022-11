L’Associazione Medica Triestina (AMT) in occasione delle 76e Giornate Mediche Triestine dal titolo “Aggiornamenti in tema di Immunologia”, nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 novembre, mette in evidenza il ruolo del sistema immunitario.

Le GMT sono un appuntamento scientifico di rilevanza nazionale: con lo stesso impegno sociale con cui è nata l’Associazione Medica Triestina nel lontano 1874, si desiderano affrontare i temi di attualità della medicina contemporanea e trasmettere conoscenza sul territorio.

Da 76 edizioni, l’AMT crea un’occasione di incontro, aggiornamento professionale e scambio di informazioni per tutti gli specialisti presenti; è prevista la partecipazione di un centinaio fra medici di medicina generale e specialisti provenienti dalla regione interessati al settore.

La sessione inaugurale - su invito – presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione giovedì 17 novembre si aprirà con i saluti delle autorità. Seguiranno dalle letture magistrali della dottoressa Rosy Russo, Presidente dell’Associazione Parole Ostili e del prof. Luciano Campanacci che ripercorrerà la storia della Medicina Clinica a Trieste. La sessione inaugurale si concluderà con la consegna dei premi di studio.

Venerdì 18 novembre a partire dalle 13.00 la sessione scientifica e divulgativa si svolgerà presso l’Aula B del polo didattico dell’Ospedale di Cattinara. I lavori si apriranno con la lettura: “Immunologia spiegata ai non specialisti”. È noto fin dal secolo scorso il ruolo del sistema immunitario nel condizionare crescita e progressione tumorale o nel favorire lo sviluppo di alcune patologie.

In ambito oncologico i primi tentativi di stimolare una risposta immune antitumorale risalgono a decine di anni fa e molte di queste sperimentazioni sono state effettuate su tumori renali e melanoma, in considerazione della natura di questi tumori altamente immunogenici e resistenti alle terapie convenzionali.

Nonostante i grandi cambiamenti e miglioramenti a cui abbiamo assistito negli anni scorsi con introduzione in clinica dei farmaci a bersaglio molecolare, in grado di cronicizzare la malattia in sottogruppi di pazienti, l’immunoterapia rappresenta per la prima volta, la possibilità di ottenere un significativo miglioramento della sopravvivenza in molte neoplasie trovando applicazione in ogni setting di trattamento (adiuvante, neoadiuvante, radicale, palliativo).

Recentemente altre branche della medicina si sono aperte all’impiego di immunoterapia ampliando le indicazioni e i risultati positivi. Nell'ottica di creare un percorso condiviso per i pazienti in terapia con immunoterapici saranno analizzate, nel corso del convegno, tutte le principali tematiche connesse all’immunoterapia nelle diverse branche selezionate con accenni a: basi biologiche, risultati clinici ottenuti, riconoscimento e gestione degli effetti avversi dei trattamenti.

La discussione costante sia con medici esperti di gestione dei nuovi farmaci, sia con altri specialisti (dermatologo, endocrinologo, pneumologo) e con i Medici di Medicina Generale darà l’opportunità di un’esperienza stimolante e proficua coinvolgendo tutte le figure professionali che intervengono nel processo di cura.