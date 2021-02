Aggiornato il piano vaccini, ecco le nuove priorità

Continua a delinearsi, alla luce dei vaccini a disposizione, la campagna vaccinale anti-Covid. Dopo la prima fase, quasi completata con i richiami, che interessa personale sanitario, operatori e ospiti delle case di riposo, la fase due – nel piano presentato dal Ministro della Salute al Parlamento – punta innanzitutto agli Over 80. Per loro, il Fvg ha messo a punto un sistema di somministrazione ad hoc, che scatterà da lunedì 15 febbraio. Circa 15mila persone, seguite a domicilio, saranno contattate direttamente dai Distretti di prevenzione e vaccinati a casa. Per tutti gli altri, invece, da domani scatta la prenotazione – tramite farmacie, Cup e call center al numero 0434-223522 (non dal proprio medico di base) – per la prima dose.

Accanto agli Over 80, sarà poi a stretto giro la volta delle persone che appartengono al mondo della scuola, delle forze armate e dell’ordine e dei servizi essenziali. Per loro sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca, che al momento (in attesa di ulteriori dati) è stato approvato dall’Agenzia del farmaco solo per la fascia 18-55 anni senza particolari patologie.

In attesa di chiarire esattamente quali categorie saranno inserite nella ‘fase tre’ sfruttando le dosi AstraZeneca che non potranno essere utilizzate per la popolazione anziana, il ministero della Salute, in collaborazione con Aifa, Istituto superiore di sanità e Agenas, ha aggiornato il piano delle vaccinazioni, inserendo sei nuove categorie considerate prioritarie.

Si tratta innanzitutto dei soggetti estremamente vulnerabili, indipendentemente dall'età, ovvero persone con patologie particolarmente critiche che, in caso di contagio, possono favorire gli esiti più infausti del Covid-19. Si tratta di chi soffre di malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, epatiche, cerebrovascolari, grave obesità e patologie oncologiche, ma anche le persone con sindrome di Down o che hanno subito un trapianto.

Seguono, poi, le persone tra 75 e 79 anni e quelle tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni e i 55-69enni senza condizioni che ne aumentano il rischio clinico.

Il documento di aggiornamento sarà ora discusso in Conferenza Stato-Regioni.