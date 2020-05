Agmen Fvg, oltre 90mila euro dal 5 per mille

Sono 2.997 le persone che nel 2018 hanno dato la loro preferenza per il 5 per mille per un importo complessivo di 90.348,67 euro all'L’Agmen Fvg Aps, Associazione genitori dei bambini malati di tumore del Friuli Venezia Giulia. I fondi relativi al 2016 - fa sapere l'associazione, sono stati impiegati nel 2019 in aiuti alle famiglie (56,3%), in progetti di ricerca (8,1%), finanziamento personale di supporto all’ospedale (12,6%), divulgazione (9,6%), assistenza psicologica (6,9%) e gestione foresterie (6,5%). Sul sito www.agmen-fvg.org sono pubblicati i bilanci, i progetti presenti, passati e futuri.



"Approfittiamo di questa occasione per ringraziare anche tutti coloro i quali, dal 1984 ad oggi, anno dopo anno, con donazioni, organizzando manifestazioni o semplicemente fornendo direttamente la loro opera, ci hanno permesso di sostenere i bambini ammalati, le loro famiglie, i centri ospedalieri che li hanno in cura e il personale medico e paramedico - dicono dall'associazione -".



"L’emergenza Coronavirus che ci ha travolto è ancora più terribile per le famiglie e i bambini dell’Agmen Fvg che - concludono -, resi più vulnerabili dalle terapie, in questi giorni devono combattere anche contro questo nuovo nemico".