Aido scende in piazza

Sabto e domenica 28 e 29 settembre nelle piazze italiane sarà possibile acquistare, con un offerta di 13 euro, un Anthurium, la pianta solidale dell’Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, per aiutare i Volontari aidini nel loro impegno, a divulgare il dono della vita. Ecco le piazze dove saranno presenti i volontari del Friuli Venezia Giulia:



LATISANA:

P.zza Duomo.

CHIONS:

Villotta - Fronte Supermercato

PORCIA:

Distribuzione privata

PORDENONE:

Centro Comm. MEDUNA

Piazza Camillo Benso Conte di Cavour

PRATA DI PORDENONE:

Puja - Fronte Chiesa

Via Roma (P.tta antistante municipio)

Ghirano - Fronte Chiesa

Villanova - Fronte Chiesa

SESTO AL REGHENA:

Bagnarola - P.za IV Novembre

P.zza Cardinale Barbo

Ramuscello - Via Ippolito Nievo 1