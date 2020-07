Aido Udine, eletti i nuovi vertici

Ivano Tortul è è il nuovo presidente provinciale dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) di Udine. Subentra a Salvatore Saccoia che ha retto l’Aido friulana per due mandati. Vice-presidente vicario per il prossimo quadriennio sarà, invece, Renzo Scarso (che è anche referente di zona per San Daniele e Collinare). Completano il nuovo consiglio direttivo provinciale dell’AIDO provinciale di Udine Fiorella Baseggio, vicepresidente, Giuseppe Sclosa, che svolgerà le funzioni di segretario, Francesca Perosa, amministratrice, e ancora Lucio Marsonet (presidente Aido Udine), Salvatore Saccoia (presidente Aido Latisana), Morena Cicuttin e Giulietta Cusin.



L’AIDO provinciale ha rinnovato anche il proprio collegio dei revisori dei conti: presidente Joseffino Zanelli, consiglieri: Daniele Damele e Anna Driusso.



L’assemblea provinciale ordinaria elettiva si è svolta a Latisana ed è stata presieduta dalla consigliere nazionale Daniela Mucignat presente anche la presidente regionale Fiorella Bernabei che ha avuto parole di ringraziamento “per il lavoro svolto nella provincia di Udine nel corso di questi quattro anni”. Emozionante il ricordo dei volontari che ci hanno lasciati, tra questi in particolare i dirigenti Nevio Altan e Mario Ambrosio.



Tra gli obiettivi per il prossimo quadriennio spiccano la sensibilizzazione per il dono e i corretti stili di vita per non “ingrassare” le liste d’attesa di un organo, ma anche la stretta cooperazione con il Centro regionale trapianti, la Direzione regionale della salute, le Asl e i Comuni.