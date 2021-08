Ail sostiene la pediatria di Pordenone

In occasione dei costanti e ripetuti incontri fra Ail Pordenone e il reparto di Pediatria dell'ospedale cittadino retto dal primario Roberto Dall'Amico, il presidente Ail Aristide Colombera ha avuto modo non solo di affrontare e approfondire gli attuali indirizzi programmatici, ma anche di conoscere la nuova infermiera assegnata al reparto e finanziata con le donazioni raccolte da Ail.

Si tratta di Giulia Bellot di 23 anni di San Pietro di Feletto, laureata in infiermieristica, che resterà in carico e a disposizione al reparto fino al 31 dicembre con Fedora Nascimben, la Capo Sala, a seguirne le fasi di avvicinamento e crescita professionale. Un altro grande traguardo ed ennesimo concreto risultato di utile e fondamentale aiuto per gli operatori sanitari ma soprattutto per le persone e famiglie che frequentano la Pediatria.

Nella stessa mattinata poi è stata presentata la dottoressa Silvia Vaccher, facente funzione di responsabile del servizio Cure Palliative. Il presidente Colombera si è intrattenuto poi con la psicologa Monica Minetto per aggiornare gli step di attuazione riguardanti i Moduli di Respiro, altro intenso e fondamentale percorso di aiuto per le famiglie impegnate con i propri cari, pazienti a domicilio, anche questo seguito finanziariamente e dal punto di vista delle procedure da Ail.