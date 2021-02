Airc sostiene ancora l'Ateneo di Trieste

Per la seconda volta l'Airc premia con un finanziamento la ricerca scientifica della dottoressa Sara Fortuna, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste.

Il primo finanziato era stato un progetto triennale per Giovani Ricercatori (215mila euro, periodo 2017 - 2020), mentre l'attuale è un progetto quinquennale per Ricercatori Affermati (di 409mila euro, 2021 - 2025).

La dottoressa Sara Fortuna si è laureata all'Università di Trieste nel 2007. Successivamente, ha conseguito il suo PhD alla Warwick University (UK) nel 2010. Lavora nel nostro Ateneo dal 2017, data in cui ha ottenuto il primo finanziamento Airc.

Il suo ambito di ricerca riguarda l'ottimizzazione e caratterizzazione di anticorpi per la ricerca sul cancro. Un numero crescente di applicazioni in medicina e biologia richiede la disponibilità di anticorpi specifici. Questi sono tradizionalmente sviluppati con metodi in vitro o in vivo. La ricerca della dottoressa Fortuna, invece, ha percorso un’altra strada: fare affidamento sullo sviluppo in silico, avvalendosi cioè della modellazione al computer. Il design computazionale di nuovi frammenti di anticorpo è poi seguito dalla loro caratterizzazione in vitro.