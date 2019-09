Akuis protagonista di StraBene

Dopo la presentazione in Carnia, sarà la volta di Milano. Akuis Srl, start up nata a Tolmezzo su iniziativa di Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato, ha illustrato nei giorni scorsi la sua creazione, Sintesi, durante un incontro svoltosi al Carnia Industrial Park. Il macchinario robotizzato per l'allenamento muscolare, nel quale i pesi sono stati sostituiti con una serie di motori elettrici in grado di generare la resistenza adatta per un training efficace e su misura, è stato presentato ad alcuni imprenditori insediati nel Park, ma anche ad altri "esterni", ottenendo un elevato riscontro a livello di interesse per questo innovativo "personal trainer virtuale" ideato per i professionisti del fitness, ma che può essere utilizzato anche nel campo riabilitativo. Sintesi, finora, ha ottenuto già i primi ordini non soltanto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto ma anche, grazie al lavoro dei distributori, in Austria, Grecia e Turchia.

Ma quello al Carnia Industrial Park, dove la stessa Akuis è insediata, è soltanto "l'antipasto" a una serie di ulteriori presentazioni di Sintesi già in programma. La prima è in calendario per il fine settimana in arrivo, quando la società carnica parteciperà a "StraBene, scelte e tecnologie per vivere in futuro" organizzato da Altroconsumo e in programma il 28-29 settembre al Superstudio Più di Milano. L'edizione 2019 ruoterà attorno a temi quali alimentazione, salute, benessere e sport, terreni - questi ultimi due in particolare - assolutamente fertili per il macchinario progettato da Akuis. Un altro appuntamento già fissato è quello del 5 ottobre sempre a Milano, nel contesto di un evento dedicato sponsorizzato da un distributore ideato per presentare l'azienda tolmezzina e Sintesi ai centri fitness del capoluogo lombardo.

"Stiamo lanciando un vero e proprio roadshow - annunciano Englaro e Chiavegato - anche su scala internazionale: da qui a fine anno saremo a Istanbul, Atene e Madrid, così come a Roma". Per far crescere ulteriormente questa giovane realtà imprenditoriale sono in arrivo ulteriori investimenti per accelerare lo sviluppo dell'azienda: la famiglia Englaro, alcuni del team che gravitano attorno ad Akuis e Mario Gollino, presidente del Carnia Industrial Park, daranno il via agli aumenti di capitale necessari a far decollare questa ambiziosa start up.

"Le prime risposte all'ingresso di Sintesi sul mercato sono incoraggianti - raccontano i due giovani imprenditori - e anche per questo stiamo cercando di allargare sempre di più i nostri orizzonti. Crediamo molto nelle potenzialità del nostro prodotto e una vetrina come quella promossa nel weekend a Milano da Altroconsumo potrà offrire contatti importanti".