Al Burlo corso sulla tecnica di esecuzione dei tamponiCovid-19

L’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo, fedele alle proprie finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione dei servizi sanitari, nonché di innovazione dei modelli d’assistenza e di trasferimento delle conoscenze, vista la crescente necessità di effettuare tamponi naso- e oro-faringei dovuta all’emergenza Covid-19, ha deciso di mettere a disposizione il proprio know-how attraverso un corso accessibile a tutto il personale sanitario.



Il breve corso, organizzato dai professionisti dell’Irccs, in collaborazione tra il Centro di Formazione del Burlo e il provider Eureka Srl, aiuta ad apprendere la corretta tecnica di esecuzione dei tamponi nasofaringei e orofaringei per la diagnosi di infezioni virali respiratorie come quelle da Sars-CoV-2.



Dopo un breve introduzione sull’importanza degli strumenti per effettuare una diagnosi precoce e affidabile di Covid-19 e sulle varie possibilità di raccolta di materiale biologico, il corso presenta, con l’ausilio di video didattici, le procedure per il corretto prelievo e conservazione del tampone oro- e naso-faringeo negli adulti e nei bambini. Infine, un’ultima parte è dedicata a fornire consigli pratici per la risoluzione dei problemi legati alla procedura.



Il corso è gratuito ed è rivolto ai professionisti della salute che possano essere coinvolti nell’esecuzione di questa metodica. All’evento, che dura 3 ore, sono stati assegnati 3,9 crediti Ecm per le professioni: Medico chirurgo (tutte le specialità); Odontoiatra; Farmacista di farmacia ospedaliera; Farmacista di farmacia territoriale; Biologo; Assistente sanitario; Infermiere; Infermiere pediatrico; Ostetrica.Coordinato dalla responsabile della Gestione della Formazione del Burlo, dottoressa Cinzia Decorti, il corso vedrà la partecipazione in qualità di docenti dei dottori Giorgia Argentini, Massimo Del Pin, Agnese Feresin, Enrico Muzzi, Eva Orzan e Beatrice Spedicati.«Il tema della corretta esecuzione del tampone per la ricerca del Covid-19 – spiega il direttore sanitario dell’Ircss “Burlo Garofolo”, Paola Toscani – è fondamentale e come istituto ci auguriamo che il corso predisposto dal Burlo possa essere utile a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati a limitare la diffusione del virus e a combatterne gli effetti».«Eseguire i tamponi in maniera corretta e accurata - aggiunge il prof. Paolo Gasparini, direttore del dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata dell’istituto – è il punto di partenza per una diagnosi accurata e per gli studi e le ricerche che combinino i risultati dei tamponi con i risultati della sierologia».Anche per la dottoressa Eva Orzan, direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e Audiologia del Burlo, l’esecuzione corretta dei tamponi è di fondamentale importanza: «Il corso che proponiamo agli operatori sanitari – chiarisce – dà la possibilità di apprendere la procedura dei tamponi naso- e orofaringei negli adulti e nei bambini, secondo le linee guida nazionali e internazionali. Inoltre, durante le tre ore di lezione, sarà spiegato come gestire le eventuali problematiche che possono insorgere durante l’effettuazione del tampone».L’importanza del corso e, più in generale, delle attività formative portate avanti dall’Istituto è, infine, sottolineata dal Direttore Generale dell’Irccs, Stefano Dorbolò: «Le politiche della formazione – afferma - costituiscono una delle attività qualificanti del nostro Istituto. Grazie ai nostri professionisti sono un metodo permanente per assicurare l’adeguamento, lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e delle competenze professionali. Contiamo anche in questo caso di dare un contributo all’appropriatezza e qualificazione delle attività sanitarie».Già attivo dal 18 maggio scorso, il corso sarà disponibile on line fino al 16 dicembre 2020. Per accedere al corso è sufficiente collegarsi al link:, registrarsi e inserire il codice di attivazione tampcov185.All’indirizzo https://youtu.be/QASAWf3GyRA, è disponibile il video introduttivo del corso.