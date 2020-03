Al Burlo Garofolo partono i controlli Covid-19 sul personale

"Vogliamo dare un contributo al crescente interesse della comunità scientifica, cercando qualche risposta alle domande che ancor oggi nessuno è in grado di riscontrare con certezza. Ho una immunizzazione involontaria perché ho avuto il virus senza accorgermi? Il virus è già presente da tempo, come qualcuno sostiene? Quanto distanti siamo dall’immunità protettiva di gregge?".

Stefano Dorbolò, direttore generale dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” spiega così l’avvio da parte dell’Istituto di un progetto di monitoraggio di tutto il personale per scoprire nei singoli dipendenti la presenza del virus Covid 19 e degli eventuali anticorpi al virus stesso, portato avanti grazie alla donazione da parte della Eurospital di Trieste di tutto il materiale necessario, come, ad esempio, i tamponi.

"L’obiettivo – chiarisce ancora Dorbolò - è di fare una prima valutazione delle modalità di diffusione del virus, su un campione costituito da tutto il personale del Burlo a cui si aggiunge il personale della Salus che ha aderito al progetto del Dipartimento di Diagnostica avanzata. Se le prime risposte e le successive simulazioni consentiranno di poter far “tirare un sospiro di sollievo” a una ragionevole parte della popolazione – aggiunge il direttore generale - si potrà valutare la possibilità di estendere il monitoraggio in scala più ampia, nella ovvia considerazione degli evidenti benefici derivanti dal rientro ad una situazione di normalità. Pensiamo alla sola necessità di non dover dotare più il personale dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale), alla ripresa lavorativa in condizioni di sicurezza, al riavvio dell’attività produttiva".

"Un sentito ringraziamento – conclude Dorbolò - va alla ditta Eurospital che, grazie alla generosa donazione, ha voluto dare un importante segnale di vicinanza e solidarietà al nostro Istituto consentendo la realizzazione di questo progetto senza nessun onere a carico del Servizio sanitario regionale".