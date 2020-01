Al Burlo l'arte dona condizione di normalità a piccoli pazienti

"I valori del dono e della dedizione, propri di questa iniziativa, rappresentano l'ennesima dimostrazione dell'eccellenza del Burlo Garofolo. Le fiabe realizzate con il cuore dall'artista Vesna Benedetic segnano un passo avanti verso i piccoli pazienti e le loro famiglie che devono affrontare un momento difficile della loro vita".



Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, è intervenuto alla presentazione dei 26 pannelli che sono stati posizionati in 10 stanze della Clinica pediatrica del Burlo di Trieste, grazie a una raccolta fondi coordinata dal Lions Club Duino Aurisina.



"Soprattutto quando abbiamo a che fare con i bambini sono convinto che le strutture ospedaliere debbano assomigliare sempre meno a dei veri e propri ospedali - ha aggiunto Riccardi, giocando sul filo del paradosso -. Dobbiamo cercare di ricreare, infatti, una condizione di normalità anche dentro un istituto come questo e la scelta di arricchire alcune stanze dell'ospedale con opere così belle va proprio nella giusta direzione".



I pannelli del progetto "Illustriamo il Burlo" creati da Vesna Benedetic sono il frutto di uno studio accurato che ha prestato una particolare attenzione all'influenza dei colori e delle immagini sulle capacità di visione e di rappresentazione fantastica del bambino.



"Il Burlo è in grado sia di arrivare prima degli altri, sia di andare lontano - ha rimarca il vicegovernatore -. Il lavoro sviluppato nel tempo dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Trieste è una assoluta garanzia per il nostro sistema sanitario".



"Il nostro lavoro, però, non può fermarsi. Le eccellenze, le competenze professionali e le esperienze virtuose che questa regione sa esprimere - ha esortato in conclusione Riccardi - vanno sviluppate in ogni ambito e in ogni punto del Friuli Venezia Giulia".