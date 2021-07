Al Cro di Aviano 3,3 milioni, è record assoluto di donazioni

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'elenco dei beneficiari della quota del 5 per 1000 dei redditi dichiarati nell'anno 2020 (e dunque riferiti al 2019). Il Cro di Aviano ha raccolto 1.816.344,39 euro, a cui si aggiungono 1.531.053,25 di quota proporzionata da scelte generiche, per un totale di 3.347.397,64 euro, che rappresenta il record assoluto per l'Istituto e un incremento di 257.772,66 euro rispetto all'anno precedente.

Quasi 70mila persone hanno scelto il Cro: per volume delle donazioni, il Cro di Aviano si conferma al 17esimo posto assoluto nella graduatoria degli enti pubblici e privati destinatari dei contributi dei contributi e primo tra gli istituti nazionali pubblici in campo oncologico.

"Rinnoviamo la gratitudine dell'Istituto alle migliaia di cittadini che anche quest'anno hanno voluto confermare la loro vicinanza al Cro e la fiducia nei nostri progetti, riconoscendo la validità degli standard clinici e dei programmi di ricerca", ha dichiarato la direttrice generale del Cro Francesca Tosolini. "Con i fondi raccolti finanzieremo borse di studio a favore di giovani ricercatori, ricerche innovative e acquisti di apparecchiature ad alto impatto tecnologico, a cominciare dalla Protonterapia di cui è stata recentemente aggiudicato l’appalto".

"Nella situazione incerta che ancora stiamo vivendo a causa della pandemia e che ci ha costretto a limitare ormai da più di un anno la gran parte delle inziative di volontariato e supporto alla missione istituzionale del Cro, il calore che ci giunge ancora una volta dalla raccolta del 5x1000 è motivo di conforto e sostegno prezioso nella lotta quotidiana contro i tumori. Questi fondi contribuiscono direttamente a dare risposte di cura ai nostri pazienti e azioni di prevenzione a favore dell'intera cittadinanza", ha aggiunto la direttrice scientifica facente funzione Silvia Franceschi.

Chi desidera destinare il proprio 5 per mille al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano deve inserire nell’apposito spazio dedicato al “Finanziamento della ricerca sanitaria” del modello per la dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’Istituto (00623340932) e firmare.