Al Cro il primo Simposio sull'oncologia di precisione

"Dobbiamo rivolgere un ringraziamento particolare, oltre che al Cro, anche alla Fondazione Friuli che ha scelto di sostenere un importante progetto di ricerca internazionale che avrà una durata pluriennale e che punta a formare giovani medici negli ambiti sempre più innovativi dell'oncologia. Viene dimostrata sensibilità e lungimiranza proprio perché i risultati che darà questo progetto saranno senz'altro molto più rilevanti di quanto avrebbe potuto dare un progetto di breve periodo. Con questa iniziativa il nostro Centro di riferimento oncologico di Aviano, da sempre una eccellenza non sono regionale, si conferma in grado di collaborare ai più alti livelli con gli istituti ritenuti i migliori nel mondo".

Lo ha detto l'assessore regionale Stefano Zannier, intervenuto questa mattina al Cro di Aviano per portare i saluti della Giunta regionale, al Primo Simposio sul tema dell'oncologia di precisione organizzato dall'Istituto avianese in partnership con il Md Anderson Cancer Center dell'Università del Texas. Un progetto di ricerca della durata pluriennale che ha trovato il sostegno della Fondazione Friuli che - come ha sostenuto il vicepresidente della Fondazione, l'avvocato Bruno Malattia - da sempre guarda al Cro con molta attenzione perché si distingue per iniziative come questo progetto che fonda una nuova collaborazione destinata ad aprire interessanti prospettive, non solo per l'Ircss avianese ma per l'intera regione, nella sfida della medicina di precisione.

Un aspetto che è stato sottolineato anche dall'assessore Zannier: "L'altro tratto meritorio di questo innovativo progetto che proietta il Cro ancora una volta a livello internazionale - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - è proprio l'obiettivo di formare i giovani ricercatori e i medici di nuova generazione attraverso scambi e momenti di confronto che proseguiranno nel tempo aprendo prospettive di crescita e opportunità in primis per i giovani professionisti e di conseguenza per l'Istituto e per l'intero territorio non solo regionale, ma anche nazionale".

Il progetto illustrato questa mattina durante il simposio tra il Cro di Aviano e Il Centro statunitense Md Anderson Cancer center dell'Univeristà del Texas mira proprio allo sviluppo dell'eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei malati di tumore attraverso percorsi di ricerca clinica. Sulla base della missione comune - come è stato spiegato dalla direttrice generale del Cro Francesca Tosolini e dalla direttrice scientifica Silvia Franceschi - i due centri di ricerca hanno stabilito una stretta collaborazione che prevede scambi sistematici di personale per affrontare le nuove sfide imposte dallo svilupparsi dell'oncologia di precisione e aumentare le reciproche competenze. L'accordo tra il Centro di eccellenza della pedemontana pordenonese e il prestigioso istituto di Houston in Texas - è stato spiegato nell'illustrazione del progetto prima dei diversi interventi scientifici da parte degli esperti intervenuti nella giornata di studio - inizialmente su base quinquennale, prevede diverse attività al fine di garantire la formazione di nuove figure professionali necessarie all'implementazione concreta nella pratica clinica e di porre le basi per la partecipazione dei ricercatori coinvolti a bandi di finanziamenti competitivi in Italia, Europa e Stati Uniti.