Al Gervasutta prende vita il progetto di ortoterapia

Domani, alle 11.30, s'inaugura all’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta di Udine, un’area dedicata all’orticoltura. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che l’attività di cura del verde ha delle potenzialità riabilitative oltre che occupazionali e sociali e, quindi, può risultare utile per i pazienti che accedono ai servizi di riabilitazione e cura.

La sua realizzazione è stata possibile con la collaborazione dell'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, del Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja e della Comunità Piergiorgio Onlus, coordinate dal servizio di Terapia Occupazionale e dalla Direzione medica dell’Istituto.

L’attività orticola riveste un ruolo significativo per molte persone e può diventare una terapia per il raggiungimento di abilità motorie, cognitive e sociali, promuovendo al tempo stesso la salute e il benessere emotivo. Già a partire dagli anni ‘90 si è assistito a un rinnovato interesse per il giardinaggio e l’orticoltura: orti urbani, programmi di ortoterapia e progetti di inserimento lavorativo per mezzo di agricoltura sociale si sono diffusi rapidamente in varie parti d’Europa e in Italia.

La cura del verde risulta sempre più frequente nelle scuole, negli spazi urbani, nelle cooperative sociali e nelle strutture sanitarie, perché si è visto che aumenta le competenze motorie, le capacità attentive e la partecipazione come attività sociale di gruppo.

Al Gervasutta di Udine il progetto di ortoterapia si sviluppa in uno spazio organizzato con vasche rialzate di varie altezze che grazie alla loro forma ergonomica consentono alle persone con mobilità ridotta di praticare agevolmente la cura delle piante accedendo alla terra in posizione seduta o eretta. I pazienti per i quali viene individuata l’orticoltura come terapia, accompagnati dai terapisti occupazionali, potranno svolgere le attività collegate alla gestione dell’orto che vanno dalla scelta, alla semina, al trapianto, alla cura delle piante fino alla raccolta dei prodotti.