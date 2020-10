Al molo IV di Trieste prima giornata di vaccinazioni pediatriche

Oggi, dalle 8.30 alle 18, al molo IV di Trieste sono in corso le vaccinazioni antinfluenzali pediatriche. L’attività vede il coinvolgimento del personale medico e infermieristico di AsuGi, assieme a un pool di professionisti formato da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per le vaccinazioni ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, per circa un centinaio di bambini.

“Questa fascia è un target importante su cui punta la campagna antinfluenzale di quest’anno, soprattutto in considerazione del momento che stiamo vivendo sul piano dell’emergenza sanitaria Covid. Il lavoro di prevenzione e protezione rivolto a questa fascia d’età in particolare vede il coinvolgimento dei pediatri, dei medici di medicina generale e del personale sanitario. Proprio per garantire la possibilità di vaccinarsi a più bambini possibile abbiamo già programmato un’altra giornata dedicata alla vaccinazione pediatrica: l’11 novembre", dichiara il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Le vaccinazioni ai bambini continueranno nelle prossime giornate negli studi dei pediatri che hanno aderito. I bambini di età superiore ai sei anni fragili (con patologie) che non sono riusciti a prenotare potranno recarsi oggi pomeriggio con la documentazione sanitaria dalle 13.30 alle 17.30 in molo IV. Diversamente potranno segnalare la necessità al proprio pediatra o medico curante che concorderà un appuntamento con il Dipartimento di Prevenzione.