Al Parco Basaglia a Gorizia un Centro per la salute della donna

Un nuovo Centro per la salute della donna troverà spazio dentro lo storico parco Basaglia, a Gorizia. Continuano, infatti, i piani di recupero del Parco Basaglia anche grazie all’accordo tra il GECT GO (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) e l’allora 'Azienda Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina' per la realizzazione di un network di servizi sanitari transfrontalieri.



È stata identificata attraverso una procedura di gara e resa nota con decreto la ditta aggiudicataria dei lavori che contribuiranno alla realizzazione del nuovo centro dedicato alla salute della donna dentro lo storico parco della città. La ditta incaricata sarà la ICI Impianti Civili e Industriali soc. coop. Arl con sede legale a Monfalcone che seguirà il progetto esecutivo redatto dallo studio Tecnoprogetti di Gorizia.



L’importo di spesa previsto ammonta a 2 milioni 433mila euro Iva inclusa e la copertura finanziaria dell’intervento sarà ripartita tra Donazione Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO (DCR AAS2 n. 22/2019) e Fondi Regionali (DGR 1820 29.09.2017; DGR 349 2016; DGR 1911 19.10.2018).