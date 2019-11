Al Parco Basaglia Incontri di Dolce - Mente

L'Associazione AMA-Linea di Sconfine e il Centro di Salute Mentale Alto Isontino prsentano Dolce-Mente, una serie di appuntamenti al Parco Basaglia, in via Vittorio Veneto 174, a Gorizia.



Le vie olistiche verso la salute e il bene-essere considerano i vari livelli della nostra manifestazione esistenziale (somatico, energetico, emozionale-affettivo, mentale, psichico e spirituale), nel contempo si riferiscono agli aspetti relazionali ed ambientali, in una prospettiva etica ed ecologica. Da rimarcare che le discipline olistiche sono sempre più avvalorate e accreditate dalle neuroscienze, dalla psico-neuro-endocrino-immunologia e dall’epigenetica.

I vari incontri in calendario saranno proposti da operatori e professionisti del settore e sapranno creare risonanze interiori e relazionali, soprattutto attraverso momenti esperienziali ed espressivi.



Calendario ottobre 2019 - maggio 2020

Le musiche e il silenzio dell’Anima 1° lunedì del mese 19.00-20.00 (dal 4-11) con Marco Bertali

Tecniche anti-stress martedì 17.30-18.30 (dal 5-11) con Flavio Komauli

Qi Gong mercoledì 16.45-18.00 (dal 6-11) con Annamaria Zin

Heart chakra meditation 1° e 3° mercoledì del mese 18.00-19.00 (dal 16-10) con Alessandro Chiarion

Cerchio Terra Madre 2° e 4° mercoledì del mese 18.00-19.00 (dal 23-10) con Paola Kluge

Yoga dei meridiani shiatsu 3° giovedì del mese 18.00-19.00 (dal 21-11) con Donatella Senes

Guarire i nostri territori e i nostri Cuori 1° giovedì del mese 18.00-19.00 (dal 7-11) con Shama



Ingresso Libero

Gli incontri si tengono nella sala seminterrato del Centro di Salute Mentale Alto Isontino, ad eccezione del Qi Gong che si tiene nella palestra all’inizio del Parco



Gli incontri sono offerti dai vari conduttori sotto forma di volontariato. Sono consigliati abiti comodi e stuoino - Per informazioni 3334857158 amalineadisconfine@gmail.com