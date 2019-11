Al pronto soccorso dieci ore per un tutore

L’autunno sta mietendo più di qualche vittima. Colpa della pioggia incessante, delle pozzanghere che si formano un po’ ovunque sui marciapiedi e sulle strade non asfaltati alla perfezione, delle foglie che, bontà loro, in questa stagione cadono dagli alberi e coprono le vie di un pantano che è peggio di una buccia di banana.

I primi a cadere sono gli spericolati che, incuranti del brutto tempo, vanno comunque a fare spese nel centro città, ma anche quelli che, pioggia o non pioggia, devono portare fuori l’amico a quattro zampe. Il risultato sono rovinose cadute che portano gli impavidi direttamente al pronto soccorso.

Abbiamo raccolto le testimonianze di due udinesi che, nei giorni scorsi, hanno vissuto avventure veramente brutte.

Paolo M. (nome di fantasia per rispetto della privacy), pensionato udinese, quasi ottantenne, che vive in zona via Tolmezzo, porta a spasso il suo cagnolino almeno quattro volte al giorno, incurante delle condizioni meteo.

Anche la scorsa settimana, dopo cena, è uscito con il cane, per fargli fare gli ultimi bisogni della giornata.

Sarà stata l’ora tarda e quindi il buio, saranno state le foglie bagnate che coprivano il marciapiede, l’anziano è scivolato a terra di faccia. Per fortuna due vicini di casa lo hanno soccorso e riportato a casa.

A parte le ferite sul viso, il pensionato riusciva a muovere bene braccia e gambe e, passata la paura, è andato a dormire. Peccato che, durante la notte il polso gli facesse così male da non lasciarlo dormire e che la mattina dopo abbia dovuto chiamare la figlia per farsi accompagnare al pronto soccorso.

Ore 9. Nonostante, l’età, il dolore e la paura, all’uomo è stato assegnato un codice bianco. E qui inizia il calvario.

Le ore passano, ma l’anziano non viene mai chiamato per fare una visita e la lastra. Arriva mezzogiorno e ancora nessuna novità. Oltre al dolore, cresce anche il nervosismo.

Arrivano le cinque di pomeriggio e ancora niente. Finito di lavorare, arriva al pronto soccorso anche il figlio dell’uomo, che, allibito del fatto suo padre abbia trascorso metà giornata in sala d’attesa, si arrabbia e pretende che sia subito visitato.

L’infermiera risponde laconica che durante la giornata sono arrivate molte emergenze che hanno superato i codici bianchi. Il figlio non si arrende e pretende che il padre sia almeno ricevuto al di là della ‘barriera’ e sia fatto distendere su un lettino. Le sedie della sala d’attesa non sono esattamente comode neanche per un giovanotto, figurarsi per un ottantenne dolorante.

Purtroppo, come accade sempre più spesso, per ottenere qualcosa bisogna alzare la voce. E i lamenti di una figlia e di un vecchio malato non erano stati abbastanza forti durante tutta la giornata da essere ascoltati.

Finalmente, alle 7 di sera l’uomo viene accompagnato a fare una lastra. Nessuna rottura per fortuna. Un tutore può essere sufficiente. Ma quanto è costato?