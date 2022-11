Al Tiare salute e prevenzione alla portata di tutti

Il Meeting Place Tiare Shopping riconferma il suo impegno sul progetto di prevenzione con una rinnovata attenzione alla qualità delle prestazioni erogate: da ottobre 2022 a giugno 2023, tre appuntamenti mensili con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gorizia, durante i quali i visitatori del Centro avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente a screening di diverso tipo. Un totale di 27 giornate per contribuire alla diffusione di una cultura della salute e della prevenzione, stimolando l’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile.

L’iniziativa si inserisce tra le attività organizzate dal Meeting Place a sostegno del territorio, con progetti e servizi ideati e realizzati per sensibilizzare e sostenere la comunità locale. Ogni incontro prevede screening differenti per prevenire specifiche patologie, con medici e personale qualificato che accompagna e sostiene le persone durante le visite preventivamente prenotate sul sito di Tiare Shopping.

Durante queste giornate, i visitatori che avranno effettuato le prenotazioni saranno accolti dai volontari della Croce Rossa presso la postazione dedicata in galleria e saranno accompagnati all’infermeria del centro per effettuare lo screening previsto in modo riservato.

“Ogni giorno accogliamo decine di migliaia di clienti verso i quali sentiamo forte la responsabilità di contribuire alla divulgazione di uno stile di vita sano e sostenibile. La salute dei nostri clienti ci sta a cuore soprattutto in questo momento in cui l ’inflazione e il caro-bollette pesano sui bilanci famigliari. Con questa attività riusciamo anche ad aiutare persone colpite da questa situazione e facciamo la nostra parte sostenendo la comunità che ci ospita, organizzando, con il supporto della Croce Rossa Italiana, visite mediche gratuite presso il nostro Meeting place”, commenta Giuliana Boiano, direttrice del Tiare Shopping Meeting Place.

“Da sempre la Croce Italiana propone e sostiene attività volte a proteggere e promuovere la salute, intesa come stato di completo benessere fisico e mentale nel rispetto delle diversità tra ogni persona e nei diversi contesti di vita. La possibilità di portare più vicino a casa la prevenzione - che spesso si tramuta in rassicurazione sul proprio stato di salute - senza l’ansia di doversi recare in strutture ospedaliere e di dover impegnare risorse economiche sempre più esigue, è una esemplare iniziativa del Tiare Shopping che la Croce Rossa di Gorizia ha accolto subito con grande interesse e favore” dichiara Ariella Testa, Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Gorizia.

Il prossimo appuntamento in programma il 17 novembre, prevede uno screening dei parametri di base, con il rilevamento del peso, la misurazione della glicemia, del colesterolo, della saturazione del sangue, della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca e una visita medica di controllo generale (se necessaria). Sempre a novembre, il 18 e 19 verranno organizzate visite dermatologiche gratuite, per prevenire i danni da foto esposizione e tumori correlati.

Dicembre sarà il mese dedicato al cuore: il 15, 16 e 17 sarà, infatti, possibile sottoporti a visite cardiologiche svolte da medici specialisti, con attrezzature qualificate ECG per prevenire le malattie cardiovascolari.

Gli appuntamenti di prevenzione e informazione proseguiranno fino a giugno 2023 e agli screening già in calendario se aggiungeranno altri, per poter garantire una visione a 360° sul proprio stato di salute.