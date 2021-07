Al Tiare Shopping 'In forma con Jill Cooper'

Anche il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse sostiene la campagna globale di INGKA Centres “Join the Band” che mira a coniugare tre capisaldi del gruppo: sostenibilità, salute e benessere. Valori importanti che abbiamo riscoperto durante la pandemia e che ancora, purtroppo, non sono alla portata di tutti.

Dal 24 luglio al 22 agosto si intende, dunque, promuovere in tutti i centri del gruppo lo stimolo verso uno stile di vita salutare aperto a tutti, che è parte integrante della strategia globale del 2021 “Leap Year of sustainability”, attraverso un calendario di attività fisiche e il coinvolgimento degli operatori commerciali.

Tiare Shopping amplifica dunque il progetto globale “All Inclusive - Inclusione per tutti” che vuole agevolare il più possibile l’accesso alla vita sana e incoraggiare all’attività fisica. Nei negozi aderenti e attraverso i canali social verranno messi in evidenza i prodotti che possono stimolare i clienti a raggiungere l’obiettivo benessere: si tratta di prodotti che hanno la caratteristica di essere accessibili (ovvero alla portata di tutti), facili da usare (ovvero che non richiedeno troppe conoscenze o abilità pregresse) e legati al personale interno (ovvero che piacciono allo staff o sono già da loro utilizzati).

Inoltre, durante la campagna, il Tiare Shopping ospiterà un calendario di attività sportive che possono aiutare i visitatori a sposare in maniera divertente i concetti di salute e benessere. Focus sarà l’utilizzo della banda elastica - da cui il titolo Join the Band - come strumento accessibile ed economico per allenarsi dappertutto che verrà omaggiato ai partecipanti. Inoltre verrà offerta una merenda sana per ristorarsi dopo le sessioni.

Il primo grande appuntamento che dà il via a questo percorso di avvicinamento al benessere fisico e mentale è con Jill Cooper - una delle più importanti insegnanti di fitness ed esperte di benessere, volto tv noto e amato - sabato 24 luglio dalle 19.30 alle 20.30 per un workshop gratuito riservato a massimo 300 persone. A partire dalle 18.30 dello stesso giorno sarà possibile iscriversi presso il gazebo dedicato situato nell’area della manifestazione (all’esterno vicino all’ingresso principale del Tiare).

"Sono molto felice di poter stimolare le persone a prendere consapevolezza del loro corpo e capire che il benessere parte da se stessi. Fare attività fisica non deve essere visto come un peso e una fatica. Durante la mia masterclass si farà movimento ma senza smettere di sorridere, perché prendersi cura di sé deve essere un divertimento!" aggiunge Jill Cooper, fitness trainer protagonista dell’evento di sabato 24 luglio 2021.

Ma questo è solo l’inizio! Da venerdì 30 luglio parte infatti “Zumbiamo! Join the band”, un fitto calendario di corsi gratuiti di zumba con la collaborazione di numerose associazioni del territorio per ispirare a un divertimento sano e mostrare che qualsiasi momento può essere utile per stare sani e attivi. A breve verrà attivata la pagina dedicata sul sito www.tiareshopping.com con tutte le informazioni e le modalità di prenotazione dei corsi.

“Riteniamo che sia nostra responsabilità agevolare il più possibile le persone a scegliere uno stile di vita sostenibile e salutare. Con il supporto a questa campagna globale Tiare Shopping prosegue il suo impegno in questa direzione già dimostrato con l’offerta di visite mediche gratuite per tutelare il bene più prezioso, la salute. Ora vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere una vita più consapevole e più sana attraverso l’attività fisica che può essere svolta in un contesto comodamente raggiungibile e protetto” afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping.