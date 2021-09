Al via EuroBioHighTech 2021

È stata presentata questa mattina la sesta edizione di EuroBioHighTech 2021, evento dedicato all’Innovazione bio-hightech e digital hightech per la salute e il benessere: l'appuntamento è per lunedì 27 e martedì 28 settembre al nuovo Urban Center di Trieste (corso Camillo Benso Conte di Cavour, 2/2). Ideatori e organizzatori dell'iniziativa sono le imprese della Rete BioHighTech Net 4.0, in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, il Polo Tecnologico Alto Adriatico e la Camera di Commercio Venezia Giulia.

La nuova location, di cui la Rete BioHighTech Net 4.0 è tra i partner fondatori, è stata scelta perché meglio si presta alla realizzazione di un evento in formato digitale, dato che questa edizione si svolgerà principalmente online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

EBHT 2021 diventa un luogo virtuale di incontro dove aziende, ricercatori, esperti del settore, istituzioni discuteranno e si confronteranno per ripensare assieme al futuro. Obiettivo dell'iniziativa è di stimolare modelli di sviluppo sociale ed economico in un ambiente favorevole, affinché idee innovative per migliorare la salute e il benessere dei cittadini raggiungano il mercato. Questa edizione si concentra sulla tematica delle Strategie di sviluppo BiohighTech e Digital HighTech per le nuove prospettive sulla Salute e sul Benessere durante e dopo il Covid 19 e consta di una parte congressuale e una espositiva dedicata alle imprese: la parte congressuale si articola in quattro sessioni plenarie a tema: "Ricerca", "Educazione", "Finanza" e "Politica per l'innovazione aziendale nella tecnologia sanitaria".

Secondo Diego Bravar, Presidente di Rete BioHighTech NET 4.0 “anche in questa VI edizione dell’evento saranno presentati da Startup, Pmi e grandi imprese innovative nuovi prodotti e servizi per la diagnosi, cura e riabilitazione, anche di contrasto al Covid-19, queste innovazioni derivano da progetti R&D (Research & Development) sulla Salute effettuati da Enti di Ricerca e dalle citate imprese, che operano in Regione e nell'Area Alpe Adria”.

“Le aree tematiche scelte per la parte congressuale scientifica, racchiudono nelle stesse parole la chiave degli obiettivi di EBHT 2021: promuovere progetti di ricerca e sviluppo per accelerare la crescita degli ecosistemi territoriali di aziende BioHighTech e digital HighTech innovative nei settori della sanità e del benessere; connettere l'alta formazione delle Università e degli Enti di Ricerca con le Pmi e le grandi aziende del settore hightech; innovare prodotti e servizi presenti negli ecosistemi dei territori composti da micro, piccole e grandi imprese con il supporto di servizi finanziari avanzati e integrati; evolvere modelli di sviluppo innovativi negli ecosistemi sociali, economici e industriali in gran parte dei territori europei con particolare attenzione all'Area Alpe Adria e dei Balcani”.

L'evento è gratuito e si terrà nell’Urban Center di Trieste anche online, per avere una portata ancora più ampia e poter offrire la possibilità di adesione anche a livello nazionale e internazionale: tutte le presentazioni e i panel saranno trasmessi con dirette web e organizzati su una piattaforma virtuale.

Patrizia Andolfatto, Direttore di Aries Trieste, azienda in house della Cciaa Vg ha dichiarato: "Le Camere di commercio della Nuova Alpe Adria che rappresentano gli Enti camerali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Carinzia, Stiria, Slovenia e per la Croazia le camere di Fiume e Pola, hanno sottoscritto lunedì 20 settembre a Capriva del Friuli l’Accordo di Villa Russiz con le azioni e linee di intervento da perseguire nella programmazione europea 2021-2027. Da parte delle Camere di commercio dei quattro Paesi coinvolti è stata unanime la richiesta di puntare anche sul settore biomedicale. L’obiettivo del network è quello di lavorare da un lato sul fronte della progettazione comunitaria, dall’altro direttamente sulle imprese, creando condizioni di incontro tra le imprese che fanno parte dell’area della Nuova Alpe Adria che con l’ingresso della Camera di commercio di Bolzano ora si ampia verso Ovest. La Camera della Venezia Giulia attraverso l’azienda in house Aries ha da sempre collaborato con Rete BioHigTechNet nella realizzazione di vari appuntamenti di EuroBioHighTech e ricordo fin dall’inizio l’apertura che è stata data ai paesi dei Balcani, proprio con una visione di ampliamento di quelle che sono le competenze e le opportunità delle imprese a livello internazionale".

"È un piacere per me - ha dichiaratoFranco Scolari, Direttore Polo Tecnologico Alto Adriatico - Cluster Scienze della Vita -partecipare e dare una testimonianza al via di Eurobiohightech 2021. Partecipo a questo evento indossando un cappello vecchio, quello del Polo Tecnologico, e un cappello nuovo, quello del Cluster Scienze della Vita. L’amico imprenditore, investitore e grande esperto del Biohightech, Diego Bravar, cita gli obiettivi dell’evento: promuovere progetti di ricerca, connettere formazione e PMI, innovare. Tutte cose che il Polo Tecnologico ha dimostrato di fare: nell’ultimo decennio abbiamo saputo attrarre, osservare e accompagnare Startup ad alta intensità di innovazione tecnologica nel settore primariamente diagnostica e biotech. Possiamo inoltre dire che, accanto alle difficoltà che sempre si incontrano nelle attività ad alta innovazione, abbiamo anche i successi di chi ha raggiunto una dimensione interessante per essere stato acquistato da una multinazionale; di chi autonomamente ha fatto il percorso raggiungendo la Borsa Valori di Milano e di altre realtà che ancora traguardano la luce alla fine del tunnel, certi che col Polo quella luce non è quella di un treno che li sta investendo”.

“Cosa è cambiato - prosegue Scolari - recentemente e nell’era dopo il Covid? Tutto è più digitale, tutto è più accelerato, tutto è più globale. Ci siamo abituati a guardare di prima mattina quanti casi di Covid; ci siamo incuriositi nel verificare quanti limitatissimi effetti collaterali si verificano a fronte di tanti vaccini: l’informazione istantanea globale ha permesso di testare un processo clinico, quello di validazione dei vaccini in tempi assolutamente impensabili prima del Covid: in poco più di un anno e mezzo sono stati sviluppati farmaci mRNA, sono state vaccinate oltre 4 miliardi di persone e abbiamo contenuto una pandemia dai rischi immaginati ma per fortuna evitati”.

“Col cappello di gestore nel Cluster Scienze della Vita, integrato alle attività di innovazione a noi storicamente congeniali, focalizzati verso le imprese delle quali conosciamo modalità, tempi e bisogni primari, aggiungiamo un importante portatore di interesse locale: il cittadino del Friuli Venezia Giulia, che vuole più salute. Per il Cluster - conclude Franco Scolari - salute vuol dire accelerare il processo di integrazione e innovazione delle imprese e garantire miglior qualità della vita: vita sana più a lungo, sostenibilità delle imprese, occupazione, competitività di tutti gli attori coinvolti. In questi due giorni, a livello internazionale, potremmo sviluppare contatti alla ricerca di positive sinergie per un’innovazione più rapida ed efficace; per valorizzare scelte e comportamenti che il Covid ci ha costretto ad utilizzare. Mi rimbocco le maniche in cammino, velocemente, su questo percorso”.