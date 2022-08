Al via il corso di formazione per gli Oss

Ai blocchi di partenza il prossimo corso formativo voluto dalla Regione per la formazione complementare per Operatore Socio Sanitario.

AsuGi, promotrice ed ente gestore, assieme alle altre aziende sanitarie regionali ha pubblicato sul sito Aziendale la data della preselezione. La commissione, infatti, considerando l'elevato numero di candidati, ben 326, ha previsto una prova a test che si svolgerà al teatro di Monfalcone il 20 settembre.

I candidati sono operatori sociosanitari sanitari che lavorano presso le strutture socio assistenziali e sanitarie di area giuliana e isontina; solo un piccolo numero risiede nelle altre due ex province. Da questa selezione sarà creata una graduatoria utilizzabile anche per i prossimi corsi già previsti dalla Regione e gestiti dalle aziende sanitarie. Le ore totali del corso, che completano e danno competenze di tipo sanitario a questi operatori, sono 400 di cui metà di tirocinio pratico in strutture sanitarie.

Per maggiori informazioni consultare questo link.