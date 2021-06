Al via il Progetto Ben-essere senza alcol

AsuGi comunica alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, con sede nel suo territorio di competenza e iscritte da almeno sei mesi negli appositi Registri regionali, di aver ricevuto tre distinte proposte progettuali per la realizzazione del progetto “Ben-Essere Senza Alcol”.

Il Progetto intende supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcol-correlati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l’astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione. Esso intende inoltre sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche.

Le Associazioni interessate allo sviluppo e alla realizzazione del progetto devono comunicare all’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina il loro intendimento entro il 17 giugno, secondo il fac-simile pubblicato anche sul sito internet di AsuGi.

L'Azienda si riserva di stipulare direttamente singole convenzioni con le Associazioni che hanno proposto il progetto se, entro quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione dell’avvenuta ricezione della proposta, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni.

L’Azienda ha valutato l’effettivo interesse e la positiva ricaduta degli effetti derivanti dallo sviluppo e dalla realizzazione del progetto proposto e il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze, Referente aziendale per il Progetto, ha espresso parere favorevole sulle proposte, poiché “integrano il mandato istituzionale del Dipartimento delle dipendenze e della S.C Dipendenze area isontina, avendo come target l’utenza con problematiche alcol-correlate, i familiari e le persone della comunità che devono essere sensibilizzate sulle specifiche tematiche. Le attività garantite sono finalizzate a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone, in quanto le associazioni offrono una rete territoriale di sostegno per l’utenza già in carico ai Servizi per le dipendenze isontini e giuliani, attraverso i propri volontari e i numerosi Club di auto mutuo aiuto".

"Questi club operano per prevenire e riconoscere precocemente le eventuali situazioni di crisi e le ricadute alcoliche, con l’obiettivo di sostenere le persone accolte nel mantenimento dell’assistenza e di accompagnarle nei programmi di reinserimento socio-familiare. Inoltre le proposte progettuali garantiscono la collaborazione delle associazioni negli interventi di sensibilizzazione ed informazione rivolti alla popolazione generale e a target specifici".